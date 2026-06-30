cyber_Folks România raportează o cifră de afaceri de 35 milioane lei

cyber_Folks România a înregistrat în anul 2025 o cifră de afaceri de aproximativ 35 milioane lei, în creştere cu peste 18% faţă de exerciţiul financiar anterior, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

În prezent, furnizorul de web hosting are un portofoliu de peste 50.000 de clienţi activi şi administrează mai mult de 200.000 de domenii web. Compania îşi modifică structura serviciilor prin introducerea unei soluţii de automatizare bazate pe inteligenţă artificială, care va fi inclusă în pachetele de găzduire partajată fără costuri suplimentare, transmite sursa citată.

Noua funcţionalitate, denumită robo_Folks, este un asistent AI integrat în panoul de client, configurat să execute modificări tehnice directe pentru probleme frecvente, precum setările DNS, configurarea adreselor de email sau instalarea platformei WordPress, eliminând necesitatea deschiderii unui tichet de suport, notează sursa citată.

Instrumentul a fost lansat în fază Beta la data de 30 iunie 2026, după parcurgerea a cinci sesiuni de testare internă a protocoalelor de securitate. Compania estimează că soluţia va fi activată pentru întregul portofoliu de clienţi de shared hosting până la finalul verii acestui an, se mai arată în document.

„În ultimii ani, AI-ul a fost folosit mai ales ca instrument de răspuns: întrebi ceva, primeşti o explicaţie sau un link spre documentaţie. Cu robo_Folks am vrut să trecem de la explicaţie la acţiune. Clientul nu trebuie să ştie unde se setează un SPF, ce înseamnă un cronjob sau cum se investighează o problemă simplă de performanţă. Îi spune asistentului ce se întâmplă, în limbaj normal, iar robo_Folks poate interveni direct în cont, în limitele permisiunilor definite”, a declarat Adrian Chiruţă, co-CEO şi acţionar cyber_Folks România.

„Un asistent AI care are permisiuni să modifice configuraţii, să creeze conturi sau să intervină în zona DNS trebuie tratat diferit de un chatbot clasic. robo_Folks era tehnic pregătit de lansare de câteva luni, dar am ales să nu îl activăm în mijlocul unuia dintre cele mai agresive valuri de vulnerabilităţi din ultimii ani. Am adăugat straturi suplimentare de securitate, am restrâns permisiunile la strictul necesar şi am testat scenarii de abuz înainte de a deschide accesul către clienţi”, a explicat Horaţiu Şimon, Chief Technology Officer cyber_Folks România.

„robo_Folks este o schimbare firească în modul în care va funcţiona suportul tehnic în hosting. Vedem tot mai mulţi clienţi care vor soluţii rapide, dar nu vor să înveţe Linux, DNS sau configurări avansate ca să îşi ţină businessul online. Rolul nostru este să facem infrastructura mai simplu de folosit, fără să o facem mai puţin sigură. Aici cred că se va duce piaţa: AI integrat în servicii, cu acţiuni reale, dar cu limite clare şi supraveghere umană acolo unde este nevoie”, a precizat Ionuţ Ariton, co-CEO cyber_Folks România.