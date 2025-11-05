DAC revine pe piaţă cu o gamă de vehicule electrice produse în România

Autovehicule DAC S.A., unul dintre brandurile emblematice ale industriei auto româneşti, a anunţat relansarea sa oficială, odată cu preluarea integrală a mărcii de la Roman Braşov şi lansarea unei strategii de electrificare completă a flotei comerciale, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.

Compania îşi propune să devină un jucător major pe piaţa europeană a vehiculelor comerciale electrice, concentrându-se pe dezvoltarea, proiectarea şi producţia locală. „DAC a fost întotdeauna sinonim cu vehiculele robuste, concepute pentru a face faţă provocărilor României. Acum ne reinventăm, păstrând ADN-ul mărcii şi integrând cele mai avansate tehnologii electrice”, a declarat Sergiu Bolocan, CEO Autovehicule DAC S.A.

Printre realizările recente se numără livrarea primului autobuz electric aeroportuar DAC Aerobus 14.100, aflat deja în exploatare pe Aeroportul Internaţional Cluj-Napoca, precum şi finalizarea primei autobasculante electrice din Europa de Est, DAC 90TEF.OH, destinată industriei extractive. În prezent, compania derulează contracte pentru mai multe microbuze şi autobuze electrice, inclusiv cu Primăria Municipiului Lugoj.

DAC mizează pe parteneriate durabile cu autorităţile locale, oferind vehicule adaptate nevoilor oraşelor şi comunelor din România. Potrivit conducerii, un camion electric de 7,5 tone poate aduce economii anuale de peste 30.000 de lei, iar o betonieră electrică de 40 de tone poate reduce costurile lunare cu peste 44.000 de lei.

În plan tehnologic, compania dezvoltă punţi motoare cu două unităţi electrice independente, menite să asigure o durată de viaţă de peste un milion de kilometri fără reparaţii capitale. În 2026, DAC va lansa un şasiu electric de 18 tone, destinat vehiculelor de salubritate.

„Trecerea la mobilitatea electrică este un parteneriat între sectorul privat şi stat”, a subliniat Sergiu Bolocan, cerând măsuri de sprijin pentru stimularea adoptării vehiculelor electrice, precum scutiri de taxe de parcare şi acces în zonele cu emisii reduse.

DAC şi-a propus să livreze peste 30.000 de vehicule electrice în următorul deceniu, depăşind recordurile istorice ale fostei fabrici de camioane din Braşov. „Nu mai este o chestiune de dacă, ci de când vom trece la transportul electric. Cei care se adaptează din timp vor avea un avantaj competitiv şi vor contribui la un viitor mai curat pentru România”, a concluzionat Bolocan.