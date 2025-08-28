Dan Tanasă: Mesajele mele nu vizează persoane pe criterii de origine

Deputatul AUR Dan Tanasă a declarat că violenţa stradală din Bucureşti şi din alte oraşe nu depinde de postările sale, ci este „rezultatul politicilor falimentare ale guvernelor”. El a subliniat că mesajele sale nu au vizat persoane pe criterii de origine, ci au fost menite să sublinieze necesitatea respectării legii şi a siguranţei cetăţenilor.

Tanasă a criticat presa pentru presupusul „efect” al postărilor sale şi a afirmat că, dacă ar fi avut o asemenea influenţă, ar fi folosit-o pentru dezvoltarea infrastructurii şi creşterea salariilor. Deputatul a insistat că România trebuie să fie o ţară sigură pentru cetăţeni şi că cei care încalcă legea trebuie să răspundă.

Incidentul recent care a stârnit controverse a implicat un tânăr arestat preventiv după ce a agresat un livrator străin, fiind surprins de un poliţist aflat în timpul liber. Reacţiile politicienilor au fost împărţite: deputatul USR Cătălin Drulă a subliniat că astfel de comportamente sunt inacceptabile, iar liberalul Ionuţ Stroe a atras atenţia că mesajele xenofobe contribuie la violenţă şi diviziune socială.

În urmă cu 10 zile, Dan Tanasă postase pe Facebook: „Refuzaţi comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajaţi importul de muncitori necalificaţi din Asia şi Africa”.