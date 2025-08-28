Daniel Băluţă: Lucrările la Planşeul Unirii continuă fără restricţii rutiere

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, a anunţat că, odată cu începerea noului an şcolar, pe 8 septembrie, circulaţia pe Splaiul Independenţei va fi reluată pe ambele sensuri. Lucrările la Planşeul Unirii vor continua însă în zona Hanului lui Manuc şi în Parcul Unirii, fără a mai afecta traficul rutier.

Potrivit edilului, au fost finalizaţi 80 de piloni foraţi necesari pentru sprijinirea noii plăci de beton, iar în perioada următoare va începe construcţia grinzilor de coronament. Până acum, lucrările au avansat în paralel pe trei dintre cele patru etape ale proiectului. În faţa Hanului lui Manuc au fost realizaţi 80 din totalul de 254 de piloni, cu aproximativ 350 de tone de armătură şi 2.500 de metri cubi de beton. Testele de siguranţă au confirmat rezistenţa noilor structuri.

În prezent, planşeul vechi din faţa Hanului lui Manuc a fost dezafectat, iar în Parcul Unirii sunt în execuţie pilonii foraţi. De săptămâna viitoare, utilajele de mare capacitate vor fi mutate în parc pentru a continua demolarea plăcii vechi, în timp ce în zona fântânilor lucrările de dezafectare avansează pentru a face loc noilor piloni. Stadiul desfiinţării vechii structuri este de aproximativ 25%, a precizat Marius Coaje, responsabil de proiect din partea Primăriei Sectorului 4.

Planşeul Unirii, construit în 1936, are aproape 400 de metri şi acoperă râul Dâmboviţa în zona Pieţei Unirii. Pe el se sprijină carosabilul, parcul şi infrastructura rutieră din zonă. Expertizele tehnice au arătat că structura, veche de aproape un secol, prezintă risc major în cazul unui cutremur, fiind necesare reparaţii urgente.

Proiectul de reconstrucţie este coordonat de Primăria Sectorului 4, în parteneriat cu Primăria Capitalei, şi este finanţat prin Programul „Anghel Saligny” cu aproape 800 de milioane de lei. Lucrările prevăd demolarea vechii structuri, construirea unui nou planşeu din beton armat de 1,4 metri grosime, consolidarea cuvei Dâmboviţei, modernizarea reţelelor edilitare şi refacerea spaţiilor publice.

Etapele sunt împărţite pe patru zone: Hanul lui Manuc, parcul din faţa magazinului Unirea, zona fântânilor şi pasajul Unirii. Primele două au început în iunie 2025, cu restricţii de trafic pe Splaiul Independenţei. Finalizarea întregului proiect este estimată în aproximativ trei ani.