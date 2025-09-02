Daniel David: ”Anul acesta vom ajunge la 15.000 de norme la plată cu ora”

Ministrul Educaţiei, Daniel David, a afirmat că anul trecut au fost aproximativ 30.000 de norme la plata cu ora, iar anul acesta se va ajunge probabil la 15.000, potrivit news.ro.

El a explicat că nu se referă la orele pentru titulari şi nici la norma suplinitorilor, ci doar la plata cu ora.

Ministrul Educaţiei a fost întrebat, marţi, dacă are dimensiunea măsurilor de austeritate şi dacă ştie câte şcoli comasate sunt în acest moment sau câţi profesori au rămas în afara sistemului.

”Încă nu avem datele finale, încă lucrurile sunt în mişcare, le vom avea probabil peste o săptămână, două, dar din ce ştim acum, dintre titularii la prima reorganizare, ca să spun aşa, aproximativ 98,6% au reuşit să-şi crească numărul de ore cu cele două ore pe săptămână în aceleaşi unităţi şcolare. Încercăm să vedem şi să uşurăm activitatea celorlalţi chiar dacă vorbim de 1,4%, fiecare om contează, iar aici prin ordinul de ministru am încercat să asigur că fragmentarea nu se reduce sau nu se face într-o manieră complet neraţională, adică dacă ai mai mult de trei sau patru unităţi şcolare să nu mai fragmentăm norma şi mai mult”, a explicat Daniel David la Maratonul Profit.ro - Viitorul Educaţiei în România.

El a adăugat că anul acesta va fi un număr mai mic de norme la plata cu ora.

”S-a aprobat recent degrevarea pentru directori astfel încât se vor elibera din nou ore care sper să meargă spre cei 1,4% titulari care n-au reuşit să-şi acopere în aceleaşi unităţi şcolare. Nu se pune problema să nu-şi acopere norma. Vom vedea ce se va întâmpla repet, într-o săptămână două Cu siguranţă ce vom avea faţă de anul trecut un număr mai mic de ore aflate la plata cu ora. Anul trecut am avut aproximativ 30.000 de norme, anul ăsta probabil vom ajunge în jur de 15.000 la plata cu ora. Nu vorbesc de ore pentru titulari şi nu vorbesc de norma suplinitorilor, vorbesc de plata cu ora”, a declarat ministrul Educaţiei.

El a afirmat că nimeni nu se bucură de faptul că au fost luate aceste măsuri.

”Sigur că este o situaţie care creează disconfort. Nimeni nu se bucură, nici ministerul care a trebuit să ia aceste măsuri şi nici oamenii care sunt afectaţi. Dar de la aceste măsuri şi până la faptul că jumătate dintre titulari îşi vor pierde posturile, catastrofele care au fost discutate la începutul acestor măsuri, este diferenţă mare”, a mai transmis ministrul Educaţiei.