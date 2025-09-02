Daniel David: ”Sistemul nostru preuniversitar are nevoie de reforme”

Ministrul Educaţiei, Daniel David, consideră că sistemul preuniversitar are nevoie de reforme şi a precizat că atunci când te uiţi la rezultate, nu cele de la anumite licee de elită, ci la întreg sistemul, atunci acestea nu sunt bune, potrivit news.ro.

”Nu o să funcţioneze descentralizarea bine din start, dar avem o paradigmă, o paradigmă uite care, iarăşi, are lumini şi umbre, dar are prea multe umbre. Totuşi sistemul nostru preuniversitar are nevoie de reforme. Când te uiţi la rezultate, şi nu mă uit la anumite licee de elită, mă uit la sistem, rezultatele nu sunt bune. Nu poţi produce zona de analfabetism funcţional la acele procente. Chiar nu se poate într-un sistem de învăţământ obligatoriu”, a declarat Daniel David, marţi, la Maratonul Profit.ro - Viitorul Educaţiei în România.

El a afirmat că trebuie schimbată paradigma dar nici aceasta nu va rezolva imediat toate probleme vechi.

”Trebuie schimbată paradigma, dar sigur paradigma nouă nu o să vină rezolvând toate problemele vechii paradigme şi aducând numai lucruri bune. La început o să fie şi acolo mai greu până oamenii se vor obişnui cu anumite mecanisme, dar sunt optimist că în principiu vom merge în direcţia bună, fiindcă standardele sunt totuşi standarde europene, nu sunt standarde particulare pe care le inventăm noi aici”, a mai transmis ministrul Educaţiei.