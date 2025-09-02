Daniel David: Miza trebuie să fie regândirea profesiei de director de şcoală

Ministrul Educaţiei, Daniel David, a declarat că este nevoie de o regândire a rolului de director de şcoală, în condiţiile în care, în prezent, acesta este văzut mai degrabă ca o extensie a profesiei de profesor. El a subliniat că trebuie analizate două modele: unul în care directorii rămân cadre didactice active, cu un mic plus salarial, şi altul în care se suspendă din funcţia didactică şi îşi asumă exclusiv rolul managerial pe durata mandatului.

Declaraţiile au fost făcute marţi, la evenimentul Maratonul Profit.ro - Viitorul Educaţiei în România, unde ministrul a anunţat că prima provocare din 2025 va fi organizarea concursurilor pentru posturile de directori.

„Astăzi, directorul este profesor cu câteva ore şi cu atribuţii administrative complexe, ceea ce poate crea o suprapunere dificil de gestionat, mai ales după eliminarea degrevărilor de ore. Vom monitoriza situaţia şi aşteptăm feedback din sistem. În paralel, putem lua în calcul şi modelul în care unii directori aleg să se suspende din rolul didactic şi să fie doar manageri. Nu spun că unul este mai bun decât altul, dar ambele trebuie clar definite şi lăsate la alegerea şcolilor”, a explicat Daniel David.

El a adăugat că situaţia este similară cu cea din mediul universitar, unde rectorii pot alege între modelul managerial sau cel academic, însă majoritatea rămân profesori, din tradiţie şi din confort instituţional.

În opinia sa, ambele variante sunt legitime, însă necesită o definire mai clară: „Un director care conduce o şcoală de 600 de elevi are responsabilităţi administrative extrem de complexe, iar componenta didactică, încă dominantă în salarizare, nu reflectă această realitate. Este momentul să discutăm deschis despre aceste modele şi să lăsăm şcolile să decidă care li se potriveşte cel mai bine.”