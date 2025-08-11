Daniel Zamfir: "Este un fond de pensii, nu un fond de economii”

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a declarat la RFI că proiectul de lege privind reforma Pilonului II de pensii a fost realizat cu expertiza tehnică necesară şi este în concordanţă cu practicile din majoritatea ţărilor europene. Potrivit iniţiativei, românii nu vor mai putea retrage integral economiile acumulate în Pilonul II la pensionare, ci doar maximum 25% din sumă într-o singură tranşă, iar restul va fi plătit lunar pe toată durata vieţii. Proiectul, momentan amânat, se bazează pe ideea că Pilonul II reprezintă un fond de pensii, nu un fond de economii, a subliniat Zamfir.

„Acest proiect este asumat şi de premierul Bolojan şi reprezintă o condiţie pentru aderarea României la OECD. A beneficiat de expertiza tehnică a instituţiilor precum OECD, BNR, Ministerul de Finanţe, ASF şi sindicate. Este un model prezent în majoritatea statelor europene, unde suma ce poate fi retrasă imediat este limitată sau descurajată prin impozitare, deoarece vorbim despre un fond de pensii, nu un fond de economii”, a explicat Zamfir, conform Mediafax.

Senatorul PSD a precizat că proiectul va intra în dezbatere publică şi nu va fi adoptat prin asumarea răspunderii sau ordonanţă de urgenţă, urmând să fie discutat în Parlament, unde pot fi aduse modificări.

El a mai spus că România nu avea până acum o legislaţie clară privind plata sumelor din pensiile private, legea reglementând doar modul în care sunt administrate fondurile. Astfel, există timp pentru dezbateri ample în Parlament şi în spaţiul public.

Premierul Ilie Bolojan a reafirmat la Antena 3 CNN că Guvernul nu „ia niciun ban” din fondurile Pilonului II şi că iniţiativa urmăreşte stabilitatea sistemului, respectând modelele europene. Potrivit proiectului, la pensionare, participanţii vor putea retrage maxim 25% din suma acumulată, restul fiind plătit eşalonat pe cel puţin 10 ani. Măsura vine ca răspuns la creşterea numărului de pensionări preconizate în anii 2030.

Bolojan a subliniat că la lansarea Pilonului II, în 2008, nu au fost stabilite reguli clare privind plata pensiilor şi că noua reglementare este o condiţie pentru aderarea României la OCDE. Proiectul nu va fi o ordonanţă de urgenţă, ci va fi supus dezbaterii parlamentare, cu consultări publice programate în săptămâna următoare.

Critici au venit din partea Asociaţiei Utilizatorilor Români de Servicii Financiare (AURSF), care susţine că proiectul favorizează administratorii fondurilor în detrimentul participanţilor, precum şi din partea unor politicieni, inclusiv din coaliţia guvernamentală. Deputatul PNL Florin Ronan a calificat măsura drept „naţionalizare mascată”, iar preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a criticat lipsa consultărilor şi limitarea dreptului cetăţenilor de a dispune liber de economiile lor, subliniind că pensia privată reprezintă economiile personale ale fiecăruia.

Principalele prevederi ale proiectului stabilesc că la pensionare, participanţii vor putea retrage o singură dată cel mult 25% din suma acumulată, iar restul de 75% va fi plătit fie lunar, sub formă de pensie viageră, fie eşalonat pe minimum 10 ani, în funcţie de opţiunea beneficiarului. Excepţie fac persoanele cu economii mici în Pilonul II (echivalentul a mai puţin de 12 indemnizaţii sociale), care vor putea încasa sumele integral sau în rate pe maximum 5 ani, conform actualului model.

Pensiile vor fi distribuite prin fonduri de plată autorizate de ASF, administrate de societăţi specializate, companii de asigurări de viaţă sau administratorii fondurilor private. Transferul sumelor din fondurile de acumulare către cele de plată nu va fi comisionat, iar beneficiarii îşi vor putea alege furnizorul de pensie.