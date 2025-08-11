Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Daniel Zamfir: "Este un fond de pensii, nu un fond de economii”

I.S.
Politică / 11 august, 12:23

Daniel Zamfir: "Este un fond de pensii, nu un fond de economii”

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a declarat la RFI că proiectul de lege privind reforma Pilonului II de pensii a fost realizat cu expertiza tehnică necesară şi este în concordanţă cu practicile din majoritatea ţărilor europene. Potrivit iniţiativei, românii nu vor mai putea retrage integral economiile acumulate în Pilonul II la pensionare, ci doar maximum 25% din sumă într-o singură tranşă, iar restul va fi plătit lunar pe toată durata vieţii. Proiectul, momentan amânat, se bazează pe ideea că Pilonul II reprezintă un fond de pensii, nu un fond de economii, a subliniat Zamfir.

„Acest proiect este asumat şi de premierul Bolojan şi reprezintă o condiţie pentru aderarea României la OECD. A beneficiat de expertiza tehnică a instituţiilor precum OECD, BNR, Ministerul de Finanţe, ASF şi sindicate. Este un model prezent în majoritatea statelor europene, unde suma ce poate fi retrasă imediat este limitată sau descurajată prin impozitare, deoarece vorbim despre un fond de pensii, nu un fond de economii”, a explicat Zamfir, conform Mediafax.

Senatorul PSD a precizat că proiectul va intra în dezbatere publică şi nu va fi adoptat prin asumarea răspunderii sau ordonanţă de urgenţă, urmând să fie discutat în Parlament, unde pot fi aduse modificări.

El a mai spus că România nu avea până acum o legislaţie clară privind plata sumelor din pensiile private, legea reglementând doar modul în care sunt administrate fondurile. Astfel, există timp pentru dezbateri ample în Parlament şi în spaţiul public.

Premierul Ilie Bolojan a reafirmat la Antena 3 CNN că Guvernul nu „ia niciun ban” din fondurile Pilonului II şi că iniţiativa urmăreşte stabilitatea sistemului, respectând modelele europene. Potrivit proiectului, la pensionare, participanţii vor putea retrage maxim 25% din suma acumulată, restul fiind plătit eşalonat pe cel puţin 10 ani. Măsura vine ca răspuns la creşterea numărului de pensionări preconizate în anii 2030.

Bolojan a subliniat că la lansarea Pilonului II, în 2008, nu au fost stabilite reguli clare privind plata pensiilor şi că noua reglementare este o condiţie pentru aderarea României la OCDE. Proiectul nu va fi o ordonanţă de urgenţă, ci va fi supus dezbaterii parlamentare, cu consultări publice programate în săptămâna următoare.

Critici au venit din partea Asociaţiei Utilizatorilor Români de Servicii Financiare (AURSF), care susţine că proiectul favorizează administratorii fondurilor în detrimentul participanţilor, precum şi din partea unor politicieni, inclusiv din coaliţia guvernamentală. Deputatul PNL Florin Ronan a calificat măsura drept „naţionalizare mascată”, iar preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a criticat lipsa consultărilor şi limitarea dreptului cetăţenilor de a dispune liber de economiile lor, subliniind că pensia privată reprezintă economiile personale ale fiecăruia.

Principalele prevederi ale proiectului stabilesc că la pensionare, participanţii vor putea retrage o singură dată cel mult 25% din suma acumulată, iar restul de 75% va fi plătit fie lunar, sub formă de pensie viageră, fie eşalonat pe minimum 10 ani, în funcţie de opţiunea beneficiarului. Excepţie fac persoanele cu economii mici în Pilonul II (echivalentul a mai puţin de 12 indemnizaţii sociale), care vor putea încasa sumele integral sau în rate pe maximum 5 ani, conform actualului model.

Pensiile vor fi distribuite prin fonduri de plată autorizate de ASF, administrate de societăţi specializate, companii de asigurări de viaţă sau administratorii fondurilor private. Transferul sumelor din fondurile de acumulare către cele de plată nu va fi comisionat, iar beneficiarii îşi vor putea alege furnizorul de pensie.

Opinia Cititorului ( 2 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 11.08.2025, 12:31)

    pana acum nu ati stiut ca e fon de pensii si nu fond de economii?

    la americani pensia privata 401k sau IRA poate fi scoasa toata odata, doar ca in general oamenii opteaza pt transe lunare ca sa nu ramana fara banuti. deci normal ar trebui sa fie o optiune nu o obligatie

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    1. 1.1.  in afara de cateva tari din lume (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 11.08.2025, 12:50)

      asiatice sarace ,peste tot se scoate esalonat, dar mocangii , vad o avere in medie acumularea per salariat este de cca 20.000 o suma mica de cca 4 salarii medii .

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Politică

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

11 august

Citeşte Ziarul BURSA din 11 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

11 august
Ediţia din 11.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

08 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0711
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3561
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3913
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8585
Gram de aur (XAU)Gram de aur476.2885

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
industrylink.eu

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
industrylink.eu
connecting.careers
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb