Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

De ce siguranţa a devenit mai importantă decât preţurile mici

M.S.
Ziarul BURSA #Internaţional / 14 ianuarie

De ce siguranţa a devenit mai importantă decât preţurile mici

English Version

Era în care cumpăram de unde este mai ieftin, indiferent că e vorba de energie din Rusia sau cipuri din China, a apus. Timp de trei decenii am trăit sub această regulă simplă: eficienţa era regele. Timpul eficienţei maxime a trecut. Astăzi, Europa face o manevră istorică: alege să fie suverană, chiar dacă asta înseamnă că totul va deveni mai scump. În loc să mai aştepte reţete de la Washington, Bruxelles-ul şi-a activat propria strategie de supravieţuire pe trei planuri:

1. Cine face regulile, conduce jocul

Statele Unite s-au retras din organizaţii vitale, precum tribunalul de apel al OMC, blocând regulile comerţului global. UE a preluat ştafeta prin Mecanismul de Ajustare la Frontieră a Carbonului (CBAM) şi Regulamentul privind Inteligenţa Artificială (EU AI Act). Mesajul este clar: „Dacă vreţi acces la cei 450 de milioane de consumatori europeni, jucaţi după regulile noastre”. Nu mai este o lume a libertăţii totale, ci una a accesului condiţionat, după cum reiese din din Raportul Strategic de Prognoză al Comisiei Europene.

2. O armată industrială proprie

Dependenţa de „umbrela de securitate” americană este acum privită ca un risc. Europa investeşte masiv în autonomie prin Fondul European de Apărare (EDF). Proiecte precum avionul de luptă din generaţia a şasea (FCAS) şi tancul european nu mai sunt doar planuri, ci priorităţi de finanţare pentru a elimina dependenţa de licenţele americane care pot fi blocate prin controale de export. Potrivit datelor Agenţiei Europene de Apărare (EDA), această independenţă costă miliarde, dar este preţul supravieţuirii în cazul unei retrageri americane definitive.

3. Revenirea „Statului Strateg”

Ideea că piaţa liberă ştie cel mai bine unde să pună banii este istorie. Franţa şi Germania pompează subvenţii masive în „Proiecte Importante de Interes European Comun” (IPCEI) pentru baterii, hidrogen şi semiconductori. Scopul nu este cel mai mic preţ, ci siguranţa că tehnologiile critice sunt fabricate pe sol european. Este o economie de rezilienţă, unde siguranţa aprovizionării bate preţul de pe etichetă, conform Consiliului European privind implementarea strategiei „Made in Europe 2030”.

„Taxa pe Suveranitate”

Europa se „fortifică”. Vom fi mai siguri în faţa şocurilor externe, dar vom plăti ceea ce numim o Taxă pe Suveranitate. Banii vor fi mai scumpi, investiţiile vor fi direcţionate politic spre sectoare strategice, iar consumatorul european va simţi că preţul libertăţii se reflectă, inevitabil, în costul vieţii.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  Pai deja costu vietii
    (mesaj trimis de Anonim în data de 14.01.2026, 05:29)

    Pai deja costu vietii e foarte ridicat in Europa, unde sa mai urce? Cred ca nu stiti pe ce lume traiti si cat ii de mare foamea !!

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

14 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 14 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

14 ianuarie
Ediţia din 14.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

13 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0896
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3626
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4648
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8778
Gram de aur (XAU)Gram de aur643.1962

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
Mozart
Schlumberger
raobooks.com
cofetariiledelice.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
Viva

ENGLISH SECTION

more articles

Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb