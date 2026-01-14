Consecinţe pentru România ale confruntării UE-SUA

În timp ce Washingtonul şi Bruxelles-ul îşi ridică zidurile economice, România este proiectată să devină „scutul industrial” de la Răsărit. Însă acest rol de piesă de siguranţă în noua arhitectură a puterii vine cu costuri structurale care riscă să destabilizeze sectoare întregi din economia naţională.
• 1. Industrializarea „de proximitate” şi canibalizarea forţei de muncă
Companiile europene părăsesc Asia pentru siguranţa Europei de Est, generând un val de investiţii în centre de producţie pentru componente auto şi semiconductori în zone precum Sibiu, Timişoara şi Piteşti.
Consecinţa nefastă: Aceste investiţii, subvenţionate masiv prin programe europene (IPCEI), drenează forţa de muncă din sectorul privat local şi agricultură. Salariile artificial crescute de stat în aceste „insule tehnologice” pun presiune pe firmele româneşti mici, care nu pot concura şi riscă falimentul prin lipsă de personal, după cum arată cifrele Ministerului Economiei.
• 2. Agricultura: Moneda de schimb pentru litiu şi cupru
Ratificarea accelerată a acordului cu Mercosur (Brazilia, Argentina, Uruguay, Paraguay) este preţul pe care UE îl plăteşte pentru a obţine materii prime necesare bateriilor electrice din Vest, fără a depinde de China.
Consecinţa nefastă (Dumping Normativ): Conform datelor Comisiei Europene, fermierii români sunt obligaţi să respecte normele costisitoare ale „Green Deal”, în timp ce piaţa este invadată de carne şi cereale sud-americane cu 30-40% mai ieftine, produse fără aceleaşi restricţii ecologice. Este un faliment programat pentru ferma de familie din România.
• 3. Transporturile: Izolarea prin reglementare (Pachetul de Mobilitate)
În timp ce se vorbeşte despre „piaţă unică”, reglementările de tipul Pachetului de Mobilitate forţează camioanele româneşti să se întoarcă periodic la bază, crescând artificial costurile logistice.
Consecinţa nefastă: Această „taxă de distanţă” protejează companiile de transport din centrul Europei şi scoate de pe piaţă firmele româneşti care nu mai pot servi eficient rutele vestice. România pierde, astfel, unul dintre puţinele sectoare unde avea un avantaj competitiv real în servicii, după cum subliniază o analiză a UNTRR privind impactul reglementărilor de tranzit asupra transportatorilor est-europeni.
• 4. Hub-ul energetic şi factura securităţii
Proiectele precum Neptun Deep (Marea Neagră) şi reactoarele modulare mici (SMR) plasează România ca exportator de stabilitate energetică pentru regiune.
Consecinţa nefastă: Strategia Energetică a României 2025-2035 arată că, deşi producem energie, prioritatea de export către restul „Fortăreţei” menţine preţurile interne sus. România finanţează securitatea energetică a altora, în timp ce industria locală non-strategică plăteşte tarife care o fac necompetitivă la export.
• 5. Taxa locală pe suveranitate
Dobânzile BNR
Investiţiile în rezilienţă generează inflaţie structurală. Pentru a preveni fuga capitalului, Banca Naţională a României este forţată să menţină rate ale dobânzii mult mai mari decât în restul UE.
Consecinţa nefastă: Cetăţeanul român plăteşte „taxa pe suveranitate” direct din buzunar: rate bancare la credite ipotecare şi de consum care rămân rigide, în timp ce puterea de cumpărare este erodată de costul de producţie ridicat al „produsului european”, după cum susţin reprezentanţii BNR în Raportul asupra Stabilităţii Financiare.
• Ghid de supravieţuire: Cum te protejezi de „efectele secundare”?
1.Sectorul Imobiliar: Nu mizaţi pe scăderea dobânzilor. În contextul inflaţiei de „fortăreaţă”, banii vor rămâne scumpi pentru a finanţa industria de apărare şi energie.
2.Afaceri Mici: Dacă nu sunteţi furnizor pentru un proiect „strategic” (energie, componente critice, apărare), riscaţi să fiţi striviţi de costurile logistice şi de forţă de muncă. Căutaţi nişe de servicii locale care nu pot fi digitalizate sau importate.
3.Agricultura de nişă: Singura salvare în faţa Mercosur este brandul local şi procesarea. Materia primă brută (grâul, porumbul) va fi întotdeauna învinsă de preţul de dumping al importurilor sud-americane.
Analiza confirmă o asimetrie de risc.
România câştigă stabilitate politică şi investiţii de capital în sectoarele grele, dar pierde competitivitate în sectoarele tradiţionale (agricultură, transporturi). Se pare că beneficiile nu se vor mai distribui uniform, ci se vor concentra doar în „nodurile” strategice agreate de Bruxelles şi Washington.
Opinia Cititorului ( 31 )
1. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 14.01.2026, 05:26)
Europa degeaba importa materii prime daca nu are cum sa le prelucreze. Nu are nici fabricile necesare, nici energia si nici forta de munca de o calificare corespunzatoare. China domina de departe prelucrarea la gradele de puritate foarte mari iar pentru multe este singurul prelucrator.
1.1. fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
(mesaj trimis de anonim în data de 14.01.2026, 08:02)
Europa are totuși propagandiști sovietici ca tine.
În Rusia aveți cam tot ce vă trebuie... înregistrat pe peliculă. :
1.2. fără titlu (răspuns la opinia nr. 1.1)
(mesaj trimis de anonim în data de 14.01.2026, 11:35)
Ai dreptate. insa daca trebuie sa fim corecti, cred ca la ora actuala, Romania, este condusa de catre Uniunea Socialista Romana prescurtat USR. Romania nu poate fi deosebita de Germania anului 1933 cand la putere a venit Partidul Muncitorec National Socialist German. Adica poti sa explici care ar fi deosebirea dintre Germania anului 1933 si URSS condusa de Stalin. Azi, cred ca sunt multe similitudini intre Romania si Rusia lui Putin. Puterea a fost acaparate de o GASCA de APARATNICI, care fac ce doresc cu Romania si Romanii, au desfiintat Parlamentul, vor sa ACAPAREZE si JUSTITIA, si mai nou ii declara RABOI AMERICII. Asta nu este insa tot, ci GASCA, au demarat un GENOCID impotriva Romanilor care sunt redusi la niste COBAI care sunt condamnati la FOAME, FRIG ,SETE si FRICA. Sa nu imi dai exemplu ce bine o duc circa 2 milioane de Romani, adica cei care au ACAPARAT PUTEREA cu ajutorul STRAINILOR. Astept cu interes raspunsul tau.!
1.3. fără titlu (răspuns la opinia nr. 1.2)
(mesaj trimis de anonim în data de 14.01.2026, 13:31)
"România se clasează pe locul 6 la nivel global în topul creșterii PIB-ului real pe cap de locuitor în perioada 2000–2025"
Nu e nevoie de niciun exemplu, caută poze din anii '90, cu mizeria lăsată de prosteala comunistă sovietică.
1.4. Comentariu eliminat conform regulamentului (răspuns la opinia nr. 1.2)
(mesaj trimis de Redacţia în data de 14.01.2026, 15:14)
...
2. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 14.01.2026, 07:09)
Va traduc ca a vrut sa spuns autorul "UE este naspa pentru ca noi suntem suverani asa ca sa ne dea banii de subventii pentru orice si e treaba noastra cum ii cheltuim si ce firme ii dreneaza. Aaa si China este cea mai tare si e si America asa cumva dar sigur 100% Europa e naspa"
2.1. Pai tocmai (răspuns la opinia nr. 2)
(mesaj trimis de anonim în data de 14.01.2026, 08:03)
Pai tocmai.. in plin atac ipocrit impotriva suveranismului pe toate fronturile, UE si-a dat seama, in prostia ei, ca nu e suficient de suverana fata de America si a inceput niste demersuri, unele logice, altele tampite sa obtina o oarecare independenta. Masurile insa sunt suportate in proportie de 90% de popoarele tarilor membre, de aici dilema... daca merita sau nu, oamenii fiind dejan cocosati de poveri, preturi, taxe, etc.
2.2. fără titlu (răspuns la opinia nr. 2.1)
(mesaj trimis de anonim în data de 14.01.2026, 08:12)
Și cine ar trebui să suporte costurile?
Așa-i la comuniști... să se deie! :
2.3. fără titlu (răspuns la opinia nr. 2.2)
(mesaj trimis de anonim în data de 14.01.2026, 09:09)
exact cum am zis, suveranisti de carton ,totul sa fie platit de altii iar noi sa furam caimacul
2.4. fără titlu (răspuns la opinia nr. 2.3)
(mesaj trimis de prostul scolii în data de 14.01.2026, 09:48)
am o intrebare pt cei destepti,una din multele la care nu le stiu raspunsul din cauza limitelor mele cognitive!
o paralela China,Romania!
daca chinezii produc cam tot ce se consuma in lumea asta si romanii cam cumpara tot din import cu exceptia cerealelor pe care le vindem vrac,cum bugetarii nostrii au peste 1000 euro ,minim si chinezii sunt pe la 400 $?
avem noi ceva ce nu au chinezii inafara de plastic,tus si productivitate...la tiparit?
care o fi secretul bunastarii noastre pe care lu l au descoperit chinezii,sa l fure si sa l aplice?
2.5. fără titlu (răspuns la opinia nr. 2.4)
(mesaj trimis de anonim în data de 14.01.2026, 10:04)
ciferel concrete contrazic
Salariul mediu net lunar pentru sectorul public în China este aproximativ în:
8.000 – 11.000 yuan/lună (? 1.100 – 1.600 USD) în 2024 (în medie pe țară).
Totuși:
În orașe mari (de ex. Beijing sau Shanghai), funcționarii publici pot câștiga mai mult — unele surse locale arată că în Beijing:
angajații publici pot avea ~15.000 yuan/lună (~2.200 USD) ca medie totală de venit (inclusiv bonusuri)
2.6. fără titlu (răspuns la opinia nr. 2.5)
(mesaj trimis de prostul scolii în data de 14.01.2026, 10:29)
daca vorbim de salariu mediu lunar in sectorul public romanesc e peste 2000 de $,nu stiu daca aceasata statistica se refera la brut sau net!
2.7. fără titlu (răspuns la opinia nr. 2.5)
(mesaj trimis de prostul scolii în data de 14.01.2026, 10:38)
ccr,parlament mai mare de 30 de oameni,inutilitati democratice,daca ai 500 sau 30 de parlamentari,toti voteaza cum le spune seful partidului pt ca nu vor fi nominalizati la urmatoarele alegeri!
si daca un grup parlamentar voteaza cum zice seful,de ce sa avem 500 cand acelas rezultat il putem avea si cu 30 de parlamentari,voteaza toti ca unul!!
CCR,aceasta mare proptea pt bugetari si politicieni si o catastrofa pt guvernare,ar trebui desfiintat!
judecatorii,procu rorii sa aiba polita de asigurare platita de el,daca judeca gresit,sa dea mai mult pe asigurare decat salariul,ca sigur nu a gresitdin gresala!
2.8. fără titlu (răspuns la opinia nr. 2.6)
(mesaj trimis de anonim în data de 14.01.2026, 11:07)
România (2024):
~ 20.089 USD per locuitor (nominal) estimate IMF/World Bank pentru 2024 ????????
China (2024):
~ 12.969 USD per locuitor (nominal) estimate IMF/World Bank pentru 2024 ????????
IN functie de PIB se aduna taxe in functie de taxe se pot da salarii. Bugetarii o duc mai bine ca media populatiei in ambele tari.
2.9. fără titlu (răspuns la opinia nr. 2.8)
(mesaj trimis de anonim în data de 14.01.2026, 11:14)
totusi diferenta e ca in china au promovari pe meritocratie, au examen dur de intrare la functionari publici, cine e incompetent sau hot zboara instant. Promovari numai pe baza de rezultate, pana la nivel central aduna o gramada de experienta. deci banii sunt meritati, nu cred ca, comenteaza nimeni.
pe cand la noi ,pilologie si incompetenta pe bani multi.
2.10. fără titlu (răspuns la opinia nr. 2.9)
(mesaj trimis de anonim în data de 14.01.2026, 11:19)
si sunt f respectuosi cu oamenii din cate am vazut personal n china chiar sunt functionari publici pusi pe ajutat nu bagat bete in roate
2.11. fără titlu (răspuns la opinia nr. 2.7)
(mesaj trimis de anonim în data de 14.01.2026, 14:16)
un nr mai mic de parlamentari înseamnă un control mai bun din partea instituțiilor de forță.
De asta măsura a fost susținută de securistul Petrov.
Și după cum bine vedem, sărăkiile inepte sau marii câștigători la pariuri o susțin. :
2.12. fără titlu (răspuns la opinia nr. 2.11)
(mesaj trimis de prostul scolii în data de 14.01.2026, 17:57)
ii controleaza daca au ceva schelete in dulap!
cand pe liste vor fi 2 in loc de 10,se vor canibaliza ei din interior,nu mai au nevoie de servicii!
3. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 14.01.2026, 10:13)
Legat de Mercosur, in cazul Romaniei se face mult zgomot pt nimic.
Producatorii de carne de bovine de inalta calitate din Franta sau alte tari vestice sunt ingrijorati de concurenta carnii de vita de pe marele exploatatii din Argentina si Brazilia. Acest tip de carne se vinde si in Romania in mici cantitati pentru cei care isi permit preturi de peste 100lei/kg.
Legat de cereale aici ecuatia este mai simpla: in UE productia este masiv subventionata pentru a mentine preturi mici pe piata interna in special pt furaje. Exporturile de cereale sunt deci subventionate , dar suntem in iferioritate fata de Rusia si Ukraina care beneficiaza de preturi mici la ingrasaminte si combustibili.
Mai bine ne-am preocupa de acoperirea din resurse interne a consumului de carne de porc unde importul este de cca 1mld Euro/an
4. Opinie Pozitivă
(mesaj trimis de Nume în data de 14.01.2026, 11:26)
Având în vedere că nu vreau să mai fiu etichetat ca propagandist sovietic sau putinist, astăzi nu voi spune nimic jignitor la adresa Europa/UE.
: )) Cu gândire pozitivă și atitudine Zen.
România, factor de stabilitate energetică pentru UE. Cu costurile aferente acestui rol important, costuri suportate de cetățeni, firme, companii.
Dar noi trebuie să înțelegem, depinde de sacrificiul nostru, al tuturor, ca bătrâna Europă să iasă învingătoare din lupta cu tiranii dictatori SUA, Rusia, China. Să înfăptuim mărețe realizări spre culmile socialis.... ssorrry, m-a luat valul!
Esențialul l-ați înțeles cred.
Pentru binele întregii UE, trebuie să ne sacrificăm pe câmpul "războiului financiar, energetic și informațional". La luptă dragi români, căci "Viața e o luptă!". Să spunem Stop huzurului și comodității!
4.1. fără titlu (răspuns la opinia nr. 4)
(mesaj trimis de anonim în data de 14.01.2026, 12:58)
Da. Gazele si petrolul Romaniei nu sunt ale Romaniei !
Sunt ale Europei, sa va intre bine in cap. Europa este o mare familie, in care fiecare pune ceva pe masa ca sa mancam cu toii.
Ca fara Europa erau gazele in pamant si acum, au venti europenii sa va invete sa le scoate din pamant. Fara Europa Romania era o Venezuela mai mica.
4.2. fără titlu (răspuns la opinia nr. 4)
(mesaj trimis de anonim în data de 14.01.2026, 15:18)
"România, factor de stabilitate energetică pentru UE. Cu costurile aferente acestui rol important, costuri suportate de cetățeni, firme, companii. " - cine ar trebui sa suporte costurile? Cine le suporta prin alte parti? Daca te incalzesti - cine sa plateasca?
4.3. fără titlu (răspuns la opinia nr. 4.2)
(mesaj trimis de anonim în data de 14.01.2026, 15:35)
să se
să ni se
4.4. Titlu (răspuns la opinia nr. 4.2)
(mesaj trimis de Nume în data de 14.01.2026, 16:13)
Am zis deja, noi.
Noi plătim și vom plăti.
4.5. HiHiHi (răspuns la opinia nr. 4.4)
(mesaj trimis de Nume în data de 14.01.2026, 17:21)
Dar nu mă vor mai interesa facturile de curent, gaz, etc.
Îmi fac un pilaf cu orez de Uruguay, deasupra o friptură vită Argentina prinsă la ofertă, un freș de fructe exotice culese de Jose Armando Roberto Antonio de la Cruz Bolivarez Nascimento de la Pena și îmi aștept emisiunea preferată H'america Iespres pe qledul din South Koreea.
5. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 14.01.2026, 11:51)
1) consecinta fasta : cine nu rezista in piata piere .2)Gresit .Standardele de calitate sunt respectate ca parte a tratatului.3)adevarul este undeva la mijloc .4)Neptun deep nu este inca in functiune totala . Abia dupa ce acest perimetru incepe sa functioneze vom vedea rezultatele pozitive atasate pretului pentru populatie .5)Suntem parte a UE si legislatia prevede strict cine ia decizia .6)Industria de aparare este si ea parte a unui p0lan general stiut doar de catre Bruxelles .
6. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 14.01.2026, 12:55)
Paradoxal, dar Rusia reprezinta un exemplu ptr UE despre rezilienta si adaptare.
Dupa 3 ani de razboi si nenumarate restrictii si sanctiuni, astazi Rusia este mai independenta ca niciodata.
TOATE serviciile sunt 100% interne. Si-au dezvoltat inclusic un sistem de plati cu cardul numit MIR ca alternative la serviciile american VISA si Mastercard. Europa nu are asa ceva, nu are nici macar in plan sa faca asa si nici daca ar vrea nu ar sti cum.
Apoi in Rusia TOATA hrana este produsa local. Nu se importa nimic, cu exceptia fructelor exotice (evident). De fapt Rusia este un exportator NET de grau, porumb si soia, si asigura siguranta alimentara pt toata planeta. Nu putem spune asta despre UE, desi are vaste teritorii agricole, apa, clima.
Tehnologic iarasi Rusia nu depinde de SUA si nici de UE ! Isi produc singuri toata gama de component electrie si electronice, inclusiv integrate avansate (evident, aici nu sunt la nivelul tarilor cu traditie, ce produc ei azi este echivalentul unui pentium, dar asta e suficient ptr orice electrocasnic).
Si-au dezvolat alternative locale la GPS, Internet, Google, Facebook, Whatsapp, Twitter, Instagram, Tinder. ZERO dependenta externa. Toate datele personale ale rusilor raman in Rusia.
Despre capacitatile industriale nu cred ca are sens sa vorbim. Isi produc siguri orice, ca Romania pe vremuri. Nu se importa nimic. Dimpotriva, exporta uraniu si titanium in SUA. Fara uraniul rusesc, SUA ar inchide centralele nucleare maine.
Ce nu produc rusii:
- avioane de pasageri, echivalente Boieng si Airbus. Au un program de dezvoltare ptr un avion mediu regional.
- masini precum cele nemtesti. Ce produc ei acum este echivalentul unui Logan sau Duster.
6.1. fără titlu (răspuns la opinia nr. 6)
(mesaj trimis de anonim în data de 14.01.2026, 15:21)
Si e bine? Ca urla de frig si conduc Lada. Si ceausescu producea sau vroia sa produca tot. Asa am ramas in urma dpv tehnologie cu zeci de ani - inca recuperam (ma rog, noi cei care muncim - aia de pe ajutor social...mai putin)
6.2. fără titlu (răspuns la opinia nr. 6)
(mesaj trimis de anonim în data de 14.01.2026, 15:32)
rușnacii produc totul pe hârtie, practic, acel "totul" înseamnă... ceea ce se mai poate produce în Rusia. :
6.3. fără titlu (răspuns la opinia nr. 6.1)
(mesaj trimis de anonim în data de 14.01.2026, 17:56)
De frig urla bucurestenii :) In Moskva se doarme cu geamul deschis !
Lada conduce clasa muncitoare.
Clasa medie masini japoneze.
Iar bogatii Mercedes, BMW si Jaguar.
Doar ca astea se importa.
6.4. fără titlu (răspuns la opinia nr. 6.1)
(mesaj trimis de prostul scolii în data de 14.01.2026, 18:05)
da,da,recuperezi remedial!
esti la genunchiul broastei fata de 1989!
roduceai echipament nuclear,inafara de reactor si cateva componente,totul in Romania,acum cumperi teava 235,de la turci,otel prost de la turci,laminate din Bulgaria,Macedonia,sa nu mai vorbim de 23 august,unde produceam si tancuri!
acum,cumperi tinichele americane sh la pret de 5 tancuri autohtone!
suntem jos,jos de tot,un fel lohn industrial mai ne tine in viata si lohn informatic,bucati de cod pt programe pe care le cumperi ulterior si dai cat a incasat tot IT la un loc!