Declaraţiile şi acţiunile SUA faţă de Rusia se contrazic, declară ministrul de externe rus

Sancţiunile şi măsurile recente ale SUA împotriva Rusiei contrazic declaraţiile Washingtonului că ar căuta o îmbunătăţire a relaţiilor şi o cooperare reciproc avantajoasă cu Moscova, a declarat joi ministrul de externe rus Serghei Lavrov, citat de Agerpres.

"Toate acestea nu se potrivesc prea mult cu declaraţiile despre viitorul economic comun luminos şi cooperarea în materie de investiţii", a afirmat Lavrov într-un interviu acordat canalului de televiziune Russia Today (RT).

El a amintit că sancţiunile instituite în ultimii ani de SUA împotriva Rusiei "sunt toate în vigoare în continuare".

"Mai mult, pentru prima oară au fost impuse noi sancţiuni, foarte puternice, împotriva celor mai mari companii petroliere ale noastre, Lukoil şi Rosneft. Şi asta la două sau trei săptămâni după întâlnirea (dintre preşedinţii Rusiei, Vladimir Putin, şi SUA, Donald Trump) de la Anchorage, ceea ce l-a uimit pe preşedinte (Putin)", a spus Serghei Lavrov.

Potrivit şefului diplomaţiei ruse, ambele părţi au convenit la Anchorage (în Alaska) că "Rusia a sprijinit propunerea SUA privind soluţionarea crizei ucrainene".

"După aceea, ne aşteptam ca Statele Unite să convoace o conferinţă, un fel de Consiliu pentru Pace. Dar ceea ce a urmat au fost sancţiuni împotriva Lukoil şi Rosneft", a spus el.

Lavrov a adăugat că "recent a fost aprobat un document referitor la Cuba. Prin acesta SUA decretează stare de urgenţă având în vedere ameninţarea pe care Cuba o reprezintă pentru interesele americane în Caraibe, parţial din cauza politicii ostile şi rău intenţionate a Rusiei".

SUA "interzic tuturor să cumpere petrol şi gaze. Şi spun: petrolul şi gazele ruseşti vor fi înlocuite de petrolul şi gazul natural lichefiat american", a adăugat ministrul rus, întrebându-se retoric cum se poate vorbi în acelaşi timp despre "afaceri profitabile" şi sancţiuni.

Preşedintele american Donald Trump pledează de la începutul anului trecut, după preluarea mandatului, pentru încetarea războiului în Ucraina şi i-a propus Rusiei "să facă afaceri mari cu SUA, care prosperă".

Reprezentanţii Rusiei şi SUA s-au întâlnit în mai multe rânduri pe parcursul anului 2025 şi începutul anului 2026 pentru a atenua asperităţile dintre cele două părţi şi a căuta puncte de interes comun.

Declaraţiile şefului diplomaţiei ruse intervin chiar în ziua în care expiră tratatul de dezarmare nucleară New START între Rusia şi SUA - ultimul tratat de dezarmare nucleară existent între cele două puteri - după ce Washingtonul nu a răspuns oficial la o propunere a Moscovei privind prelungirea pactului cu încă un an.

Fiecare din cele două puteri era limitată de tratatul New START la maximum 1.550 de focoase nucleare strategice desfăşurate, 700 de rachete balistice intercontinentale, rachete lansate de pe submarine şi bombardiere grele operaţionale, precum şi un total de 800 de lansatoare.