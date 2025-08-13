Deficitul bugetar al SUA a crescut la 291 miliarde de dolari, în luna iulie

Deficitul bugetar al guvernului SUA a crescut cu aproape 20% în iulie, ajungând la 291 miliarde de dolari, în pofida unei creşteri de aproape 21 miliarde de dolari a încasărilor din taxe vamale generate de tarifele impuse de preşedintele Donald Trump, întrucât cheltuielile au crescut mai rapid decât veniturile, a anunţat marţi Departamentul Trezoreriei, potrivit Reuters.

Deficitul pentru luna iulie a fost mai mare cu 19%, respectiv 47 de miliarde de dolari, faţă de iulie 2024. Veniturile lunii au urcat cu 2%, adică 8 miliarde de dolari, până la 338 miliarde de dolari, în timp ce cheltuielile au avansat cu 10%, adică 56 de miliarde de dolari, până la 630 de miliarde de dolari - un nivel record pentru această lună.