Delgaz Grid a pus în funcţiune peste 110 km de reţele noi de gaz în opt localităţi

Opt localităţi din judeţele Sibiu, Timiş, Bacău şi Cluj beneficiază de acces la reţeaua de gaze naturale, în urma unor investiţii realizate de autorităţile locale în parteneriat cu Delgaz Grid, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Compania a susţinut aceste proiecte cu suma de 8,4 milioane de lei, lungimea totală a noilor reţele de transport depăşind 110 kilometri, se arată în sursa citată.

Cea mai mare investiţie a vizat înfiinţarea reţelei de distribuţie din localităţile sibiene Jina, Poiana Sibiului, Tilişca şi Rod. Proiectul a constat în construirea a peste 84 km de conducte şi racorduri, fiind realizat de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Transalpina Gaz prin fonduri europene şi guvernamentale, cu sprijinul Delgaz Grid. Tot în prima parte a acestui an au devenit funcţionale noile reţele din localităţile Rudicica (judeţul Timiş - 2 km), Slobozia şi Borzeşti (judeţul Bacău - 16 km) şi Muncel (judeţul Cluj - 10 km), potrivit comunicatului de presă.

„Punerea în funcţiune a noilor reţele reprezintă un pas important pentru dezvoltarea comunităţilor locale. Aceste investiţii au fost aşteptate de locuitori şi de mediul de afaceri, iar beneficiile lor se vor reflecta atât în creşterea confortului şi a calităţii vieţii, cât şi în sporirea atractivităţii economice a zonelor respective”, afirmă Cristian Secoşan, director general Delgaz Grid, conform sursei citate.

În ultimii doi ani, parteneriatele dintre Delgaz Grid şi autorităţile locale au permis înfiinţarea de noi distribuţii de gaze naturale în 32 de localităţi din judeţele Arad, Bacău, Botoşani, Harghita, Iaşi, Satu Mare, Sibiu şi Suceava, însumând peste 228 de kilometri de reţea extinsă, se mai arată în sursa menţionată.