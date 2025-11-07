Deloitte: România accelerează aplicarea procedurii MAP pentru soluţionarea disputelor privind preţurile de transfer

Autorităţile fiscale din Europa Centrală şi de Est, inclusiv din România, desfăşoară controale tot mai frecvente şi prelungite asupra companiilor care derulează tranzacţii transfrontaliere, relevă analiza Deloitte Introduction to Transfer Pricing Controversy in Central Europe, citată într-un material de opinie semnat de Bogdan Barbu, Partener Preţuri de Transfer, Deloitte România, şi Bogdan Mărculeţ, Counsel, Reff & Asociaţii.

Potrivit experţilor, modul de derulare a inspecţiilor fiscale diferă semnificativ de la o ţară la alta, la fel ca mecanismele prin care contribuabilii pot preveni sau soluţiona disputele cu autorităţile. În majoritatea ţărilor, inclusiv în România, litigiile ajung în instanţă, însă instrumente precum acordul de preţ în avans (APA) şi procedura de acord amiabil (MAP) oferă contribuabililor soluţii alternative pentru evitarea dublei impuneri.

În România, inspecţiile fiscale privind preţurile de transfer se desfăşoară, de regulă, pe perioade între 45 şi 180 de zile, în funcţie de dimensiunea companiei, dar în practică acestea depăşesc frecvent durata legală, notează autorii. Contribuabilii pot contesta constatările inspectorilor fiscali şi ulterior deciziile de impunere, însă cele mai multe contestaţii sunt respinse, litigiile fiind tranşate în instanţă.

Pentru a preveni astfel de dispute, contribuabilii pot apela la acorduri de preţ în avans (APA), procedură disponibilă şi în România, dar şi la MAP - mecanism prin care autorităţile fiscale din statele implicate colaborează pentru eliminarea dublei impuneri.

Deşi România nu a valorificat până de curând potenţialul MAP, interesul pentru acest instrument a crescut semnificativ după modificările aduse în vara anului 2025 Codului de Procedură Fiscală prin Ordonanţa nr. 11/2025. Printre noutăţi se numără introducerea posibilităţii aplicării retroactive („roll-back”) a acordurilor de preţ, intensificarea dialogului între autorităţi şi o mai bună comunicare cu contribuabilii.

„Se observă o reluare accelerată a procedurilor MAP, în cadrul cărora sunt abordate probleme variate de dublă impunere, de la impozitul pe venit la ajustările de preţuri de transfer. Există premisele ca MAP să devină un mecanism indispensabil pentru soluţionarea echitabilă şi eficientă a disputelor fiscale transfrontaliere”, se arată în analiza semnată de experţii Deloitte România.