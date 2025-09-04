Departamentul de Justiţie al SUA anchetează pentru fraudă ipotecară guvernatoarea Fed

Departamentul de Justiţie al Statelor Unite a deschis o anchetă penală pentru posibile fraude ipotecare vizând-o pe Lisa Cook, membru al Consiliului Guvernatorilor Rezervei Federale, potrivit unor documente consultate de Reuters şi unei surse familiare cu dosarul, de la care transmitem cele ce urmează.

Investigaţia, declanşată după o sesizare penală depusă de directorul Agenţiei Federale pentru Finanţarea Locuinţelor (FHFA), Bill Pulte, este coordonată de Ed Martin, numit procuror special adjunct de către Procurorul General Pam Bondi, în colaborare cu birourile procurorilor federali din Georgia de Nord şi Michigan de Est.

Pulte, numit de preşedintele Donald Trump, a acuzat-o pe Cook că a declarat mai multe proprietăţi drept „reşedinţă principală” pentru a obţine credite ipotecare cu dobânzi mai mici. Cook deţine locuinţe în Michigan, Georgia şi Massachusetts.

Trump a revocat-o din funcţie pe Cook invocând acuzaţiile de fraudă, iar aceasta a dat în judecată administraţia, contestând decizia. Avocatul ei, Robert Lowell, a susţinut că Departamentul de Justiţie „caută să ofere acoperire politică pentru abuzurile preşedintelui” şi că eventualele neconcordanţe nu constituie fraudă.

Cazul ar putea ajunge la Curtea Supremă a SUA şi are potenţialul de a influenţa independenţa Rezervei Federale, într-un context tensionat în care Trump a cerut în repetate rânduri reduceri agresive ale dobânzilor şi l-a criticat dur pe actualul preşedinte al Fed, Jerome Powell, conform sursei citate.

Lisa Cook este al treilea oficial public vizat de o investigaţie penală pe tema fraudelor ipotecare, după senatorul democrat Adam Schiff şi procurorul general al statului New York, Letitia James.