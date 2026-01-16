Deprecieri de active de 420 milioane euro la OMV Petrom, în contextul noului acord cu statul

Producătorul de petrol şi gaze OMV Petrom (SNP) estimează că rezultatul din exploatare aferent trimestrului al patrulea al anului trecut va include pierderi contabile de circa 420 de milioane de euro, generate de reducerea valorii unor active, ca urmare a principiilor agreate cu ţara noastră privind prelungirea cu 15 ani a licenţelor de producţie, conform unui raport al emitentului, publicat ieri pe site-ul Bursa de Valori Bucureşti (BVB).

Potrivit companiei, aproximativ 300 de milioane de euro reprezintă o ajustare de depreciere pentru alte active financiare din segmentul Explorare şi Producţie (E&P), în legătură cu obligaţiile de abandonare a zăcămintelor. În plus, OMV Petrom anticipează o ajustare netă de circa 120 de milioane de euro, aferentă imobilizărilor corporale din E&P, determinată de taxarea mai ridicată asociată noului acord şi de declinul mai accentuat al producţiei în cazul unor zăcăminte mature.

”Aceste elemente, totalizând aproximativ 420 milioane de euro, sunt estimate a fi clasificate ca elemente speciale. Estimăm că rezultatul din exploatare, excluzând elementele speciale, al companiei, pentru trimestrul al patrulea 2025, nu va fi afectat de niciuna dintre aceste ajustări”, se arată în raportul OMV Petrom, ceea ce înseamnă, practic, că rezultatul raportat va fi afectat de deprecierea unor active, însă impactul provine dintr-un eveniment excepţional şi nerecurent, nu din activitate operaţională mai slabă.

În luna decembrie a anului trecut, premierul Ilie Bolojan anunţase că Guvernul şi OMV Petrom au ajuns la un acord de principiu pentru reechilibrarea cooperării pe următorii 15 ani, prin majorarea cu 40% a redevenţelor pentru petrol şi gaze, asumarea integrală de către companie a responsabilităţilor de mediu şi renunţarea la litigiile împotriva ţării noastre. Acordul prevede, totodată, prelungirea licenţelor onshore cu 15 ani, extinderea perioadei de explorare în Marea Neagră până în decembrie 2027 şi recunoaşterea cadrului legislativ actual, inclusiv pentru proiectul Neptun Deep (angajament al statului de menţinere a stabilităţii juridice şi fiscale), cu obiectivul consolidării independenţei energetice.

Tot ieri, OMV Petrom a anunţat diminuarea producţiei şi a volumului vânzărilor de hidrocarburi în ultimul trimestru al anului trecut, comparativ cu aceeaşi perioadă din 2024. Compania a raportat o producţie totală de hidrocarburi de 103,5 mii barili echivalent petrol pe zi (bep/zi), în scădere cu 3,4% faţă de intervalul octombrie-decembrie 2024. Din total, producţia de ţiţei şi condensat a fost de 46,7 mii bep/zi, în scădere cu 7,5%, în timp ce producţia de gaze naturale a ajuns la 56,8 mii bep/zi, uşor peste nivelul din trimestrul al patrulea al anului 2024, de 56,7 mii bep/zi.

Volumul total al vânzărilor de hidrocarburi s-a ridicat la 98,6 mii bep/zi, cu 3,3% sub nivelul din intervalul octombrie-decembrie 2024. Din total, vânzările de ţiţei şi condensat au fost de 48,6 mii bep/zi (-7,6%), iar vânzările de gaze naturale s-au situat la 50 mii bep/zi (-1,4%).

Preţul mediu realizat al ţiţeiului a fost de 54,66 dolari pe baril, în scădere faţă de 65,37 dolari pe baril în trimestrul al patrulea din 2024, potrivit raportului OMV Petrom.

Vânzările de gaze către terţi s-au ridicat la 10,6 TWh, în creştere cu 8,3% faţă de ultimul trimestru al anului 2024, în timp ce producţia netă de energie electrică a fost de 1,56 TWh, cu 16,4% peste nivelul din intervalul octombrie-decembrie 2024.

Marja de rafinare a crescut semnificativ, de la 7,39 dolari pe baril în trimestrul al patrulea din 2024 la 16,75 dolari pe baril, potrivit datelor raportate de OMV Petrom.

În ultimele trei luni ale anului trecut, vânzările totale de produse finite ale companiei s-au ridicat la 1,44 milioane de tone, nivel similar celui din aceeaşi perioadă a anului anterior. În acelaşi timp, vânzările de gaze către terţi au crescut de la 9,79 TWh în intervalul octombrie-decembrie 2024, la 10,6 TWh în ultimele trei luni ale anului trecut.

Austriecii de la OMV deţin 51% din OMV Petrom, în timp ce Statul Român, prin Ministerul Energiei, are 20,64% din producătorul de petrol şi gaze, a cărui evaluare bursieră se ridică la 64,8 miliarde de lei.