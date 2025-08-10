Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Deputatul Budăi (PSD) anunţă că va sprijini moţiunea de cenzură împotriva Guvernului în cazul suspendării lucrărilor la autostrăzile A7 şi A8

I.S.
Politică / 10 august, 12:42

Deputatul Budăi (PSD) anunţă că va sprijini moţiunea de cenzură împotriva Guvernului în cazul suspendării lucrărilor la autostrăzile A7 şi A8

Deputatul social-democrat Marius Budăi afirmă că parlamentarii din judeţele Moldovei ar trebui să voteze o viitoare moţiune de cenzură, în cazul în care lucrările de construcţie a autostrăzilor A7 şi A8 vor fi sistate, potrivit unei postări pe pagina de Facebook a deputatului.

El a postat un mesaj pe Facebook prin care cere premierului Ilie Bolojan să ofere clarificări publice cu privire la proiectele de investiţii în infrastructura rutieră din Moldova.

Fostul ministru al Muncii spune că Moldova nu poate fi tratată „la şi altele” şi atrage atenţia că România trebuie să fie dezvoltată echilibrat în toate zonele.

„Observ că, în loc să ne unim cu toţii, mă refer aici la parlamentarii din Moldova, în jurul a două proiecte atât de importante pentru zona noastră şi anume autostrăzile A7 şi A8, un domn parlamentar de la USR preferă atacul politic. Eu cred că ar trebui să pună umărul la sprijinirea acestor proiecte vitale pentru dezvoltarea regiunii, nu să-i atace pe cei care le susţin. În acest context, dar şi în urma ultimelor discuţii din interiorul guvernului cu privire la continuarea şi prioritizarea lucrărilor pentru autostrăzile A7 şi A8, fac apel către toţi parlamentarii din Moldova să comunicăm cu toţii public susţinerea noastră pentru aceste proiecte atât de importante pentru zona noastră, să solicităm public clarificarea continuării lucrărilor la A7 şi A8, şi, dacă nu suntem mulţumiţi de răspunsul primit, să votăm următoarea moţiune de cenzură care va fi depusă la adresa guvernului”, a afirmat Budăi.

Opinia Cititorului ( 4 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 10.08.2025, 13:06)

    Spagi, interesul poarta fesul.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    1. 1.1.  un bou cu diploma cumparata (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 10.08.2025, 14:00)

      de la fabrica Spiru Haret.nimic mai mult , nascut in 72 a cumparat o diploma in 2008 la varsta de 36 de ani o tanara speranta a ciumei rosii.

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de Teo în data de 10.08.2025, 13:23)

    După ce Grindeanu a pierdut banii din PNRR pentru A7 și A8, acum PSD-istii sar la gâtul guvernului din care fac parte și amenință că îl doboară. CNAIR condus de Grindeanu care spunea că toți banii din PNRR pentru autostrăzi sunt deja absorbiți nu a fost capabil sa respecte condițiile stipulate de CE pentru contractele de infrastructură rutieră. Jalnici, corupți și complet pe dinafară acești miniștrii PSD care acum sunt "apărătorii" proiectelor A7 dar cu bani de la stat, așa cum le place lor....

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    1. 2.1.  la ce nume are=buda (răspuns la opinia nr. 2)
      (mesaj trimis de anonim în data de 10.08.2025, 14:02)

      mai este si din botseni , un analfabet functional , pretentii???

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

