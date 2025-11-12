Dezbaterea ”Fondul Proprietatea, încotro?”

Fondul Proprietatea trebuie să redevină un vehicul investiţional şi un exemplu de guvernanţă corporativă, a declarat Alin Marius Andrieş, profesor universitar la Iaşi, fost membru al Consiliului Reprezentanţilor şi actual candidat.

Domnul Andrieş a precizat: "Sunt aici în dublă calitate. Pe de o parte sunt acţionar fiindcă cred în viitorul acestui fond, ţinând cont de istoria sa şi de perspective, şi cred că este foarte important modul în care în perioada următoare se va decide viitorul fondului. Cred că această perioadă este una dintre cele mai importante perioade în viaţa Fondului Proprietatea, deoarece deciziile din 29 septembrie au creat o oportunitate sau o criză, depinde cum va fi gestionat în viitor. Odată cu anularea procesului de selecţie a administratorului şi demararea unui nou proces în aceleaşi condiţii, în sensul fără direcţii clare din partea acţionarilor pentru Consiliul Reprezentanţilor, cum trebuie desfăşurată şi care sunt obiectivele, ci doar s-a stabilit un termen de 150 de zile, din care aproape s-au scurs 40 de zile, astfel că mai sunt doar 110 simultan cu revocarea a patru membri, ceea ce a dus la constituirea sau de fapt lipsa constituirii unui comitet al reprezentanţilor în momentul de faţă. Acum este un singur membru în Comitetul Reprezentanţilor, comitet ce nu este funcţional fiindcă nu poate constitui comitetele necesare, în special comitetul de nominalizare care să demareze procedura. Deciziile din 29 septembrie au creat un context care poate să fie fructificat şi aicea cred că este foarte important ca toţi stakeholderii, atât acţionarii, managerii, cât şi managerul actual, cât şi reprezentanţii Comitetului Reprezentanţilor trebuie să se unească într-o oarecare măsură şi să pună umărul astfel încât să se definească clar care este viitorul fondului. Fondul Proprietatea trebuie să continue să-şi joace rolul de vehicul investiţional care a avut un dublu rol în România, pe de o parte de restituire sau de compensare a persoanelor, rol care s-a terminat, şi în acelaşi timp este un rol de îmbunătăţire a guvernanţei corporative prin modelul pe care l-a jucat sau l-a îndeplinit pentru alte instituţii financiare sau pentru alţi investitori. Şi cred că aici Fondul Proprietatea trebuie să revină în matca sa în sensul să fie un exemplu de guvernanţă corporativă, de aceea trebuie să se definească şi să se cristalizeze pentru viitor”.

El a menţionat că primele investiţii în Fondul Proprietatea le-a realizat în urmă 10 ani, după care a dezinvestit, prin lichidarea întregului portofoliu deţinut, iar recent a revenit activ pe piaţa de capital, investind iar în acest fond.

Fondul Proprietatea aparţine acţionarilor, care trebuie să ştie tot ce se întâmplă cu activitatea acestuia, a afirmat Andrei-Octav Moise, candidat la funcţia de membru al Comitetului Reprezentanţilor.

Domnia sa a spus: "Sunt investitor şi sunt antreprenor şi am văzut ca majoritatea investitorilor de retail o mare oportunitate cu Fondul Proprietatea, asset-urile fiind mult subevaluate şi fiind ceva care ar putea deveni ca un beacon în piaţă de capital românească. Din păcate sunt şi multe probleme şi de aceea candidez ca reprezentat să încerc să rezolvăm împreună cu echipa acele probleme care de-a lungul timpului devin din ce în ce mai mari, adică cheltuielile enorme din banii acţionarilor, foarte multă valoare, nicio valoare adăugată pe bani foarte mulţi. Şi eu cum am investit foarte mulţi bani, banii mei personali în Fondul Proprietatea vreau ca să mă asigur că banii mei sunt bine administraţi şi nu sunt cheltuieli şi nu sunt abuzuri de niciun fel cum din păcate până acum s-au întâmplat. Am văzut în ce hal toată lumea mulgea Fondul Proprietatea şi nu este normal. Fondul Proprietate aparţine acţionarilor şi acţionarii trebuie să ştie că banii lor sunt bine cheltuiţi, că activitatea Comitetului Reprezentanţilor este transparentă cu acţionarii care i-au pus acolo, ca să comunice, să spună totul şi să fie responsabili cu banii oamenilor. Ceea ce nu s a întâmplat până acuma şi ceea ce eu doresc şi trebuie să se schimbe nu doar în Fondul Proprietatea, dar la toate schemele de piaţă de capital listate. Nu este normal ca acţionarul să nu ştie ce se întâmplă, să nu aibă niciun fel de informaţie, iar banii lui să fie cheltuiţi fără niciun rost, fără niciun rezultat”.

Alegerile pentru patru dintre cele cinci locuri ale Comitetului Reprezentanţilor Fondului Proprietatea (FP) vor avea loc săptămâna viitoare, în data de 20 noiembrie, context în care ziarul BURSA organizează, astăzi, dezbaterea ”Fondul Proprietatea, încotro?”, în care unii dintre candidaţi îşi vor prezenta viziunea privind viitorul fondului.

Matej Rigelnik, reprezentantul fondurilor slovene Axor Holding şi Intus Invest, consultantul de investiţii Florian Munteanu, profesorul universitar Alin Marius Andrieş, antreprenorul Andrei-Octav Moise, în calitate de candidaţi pentru un loc în Comitetul Reprezentanţilor FP, alături de Istvan Sarkany - singurul membru al boardului Fondului - îşi vor expune opiniile în cadrul evenimentului moderat de jurnalistul Radu Soviani.

”Viitorul guvernanţei corporative la Fondul Proprietatea - cum se redefineşte rolul Consiliului Reprezentanţilor” este una dintre temele ce vor fi dezbătute, alături de ”Listarea companiilor de stat şi rolul Fondului în accelerarea acestui proces”, ”Relaţia cu investitorii instituţionali şi retail - cum poate fi consolidată încrederea” şi ”Perspective internaţionale - poziţionarea Fondului în contextul global al fondurilor suverane şi al pieţelor emergente”.

”Guvernanţa şi transparenţa în administrarea activelor Fondului” este o altă temă ce va fi dezbătută în cadrul evenimentului.