Diana Buzoianu: România obţine amânarea cu un an a implementării schemei europene de certificate de carbon

A.B.
6 noiembrie, 15:23

Diana Buzoianu: România obţine amânarea cu un an a implementării schemei europene de certificate de carbon

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat că ţara noastră a negociat la Consiliul de Mediu de la Bruxelles amânarea cu un an a implementării la nivel european a schemei de certificate de carbon (ETS2), potrivit declaraţiilor făcute joi după şedinţa de guvern.

„Am ajuns la un acord extraordinar, din interesul României. Implementarea ETS2, adică schema de vânzare a certificatelor de carbon pentru transport şi construcţii, urma să se aplice din 2027, aducând costuri suplimentare pe care România nu şi le putea permite. Am negociat amânarea cu un an, pentru a permite ţării noastre să se pregătească mai bine”, a declarat ministrul.

Diana Buzoianu a precizat că România a reuşit, de asemenea, să obţină flexibilizarea ţintei de decarbonizare de 90% prevăzută în legea europeană a climei. Astfel, 85% din reducerea emisiilor va fi realizată la nivel european, iar 5% prin credite internaţionale, prin investiţii în state terţe. „Am reuşit să luăm din presiunea pusă pe industriile europene, lăsând ţinta internă la 85%. Este un compromis important pentru România”, a subliniat ministrul Mediului.

Totodată, România a obţinut introducerea în legislaţia europeană a criteriului echilibrului geografic pentru alocarea fondurilor de investiţii în tranziţia verde. „Aceasta înseamnă că România devine eligibilă pentru fonduri şi investiţii care, până acum, nu îi erau accesibile. Sunt bani pentru retehnologizare şi modernizare, care vor sprijini economia naţională”, a explicat Buzoianu.

Ministrul a concluzionat că negocierile de la Bruxelles reprezintă „un pas major pentru adaptarea politicilor europene la realităţile economice diferite ale statelor membre”, permiţând României să beneficieze de o tranziţie verde mai echilibrată şi sustenabilă.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 06.11.2025, 15:58)

    Pai nu trebuia sa salvam planeta, indiferent de sacrificii? Companiile germane urla de durere. Cer eliminarea certificatelor. Aminarea nu rezolva nimic. Colaps fericit tuturor!

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

06 noiembrie

Ziarul BURSA

06 noiembrie
