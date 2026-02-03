Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Diana Tuşa: "Modificarea legii privind pornografia infantilă, analizată de Comisie"

Politică / 3 februarie, 17:07

Sursa foto: Facebook/Diana Tuşa

Sursa foto: Facebook/Diana Tuşa

Preşedintele Comisiei speciale a Parlamentului pentru combaterea traficului de persoane, Diana Tuşa, a declarat marţi că este în pregătire un proiect de lege pentru modificarea articolului 374 din Codul penal, privind pornografia infantilă, conform Agerpres.

În şedinţa de marţi, Comisia a analizat un prim draft al proiectului de lege, urmând ca o nouă rundă de dezbateri să aibă loc pe 18 februarie, relatează sursa.

"În şedinţa de astăzi am analizat un prim draft privind modificarea articolului 374 din Codul Penal, referitor la pornografia infantilă. Principalul obiectiv este alinierea infracţiunii la legislaţia europeană, conform Directivei UE 2011, ceea ce presupune schimbarea denumirii şi clarificarea definiţiei pentru materiale care conţin abuzuri sexuale asupra minorilor. În plus, proiectul introduce reglementarea grooming-ului - acţiuni prin care o persoană determină un minor să realizeze acte, fotografii sau înregistrări sexuale - care până acum nu era reglementat în legislaţia noastră. De asemenea, se propune creşterea pedepselor pentru infracţiuni grave şi introducerea interdicţiilor privind exercitarea anumitor drepturi, aspecte care până acum nu erau prevăzute în lege”, a explicat Diana Tuşa, a mai menţionat sursa.

Ea le-a cerut colegilor din comisie să înainteze propuneri, urmând ca pe 18 februarie să aibă loc o nouă dezbatere pe acest subiect, la care vor fi invitaţi atât reprezentanţi ai instituţiilor publice, cât şi ai asociaţiilor din domeniu, potrivit Agerpres.

"În ceea ce priveşte pornografia infantilă, cea mai mare provocare o reprezintă evoluţia tehnologiei şi utilizarea tot mai frecventă a inteligenţei artificiale în acest context. Trebuie să ne gândim la reglementarea acestui aspect, motiv pentru care am propus implicarea ANCOM şi CNA. Vom analiza în ce măsură acestea pot contribui la depistarea, urmărirea şi blocarea căilor de difuzare a acestor materiale, precum şi la sesizarea organelor de urmărire penală atunci când este necesar”, a adăugat Diana Tuşa, conform Agerpres.

