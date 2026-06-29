Digi Spain pregăteşte lansarea unei oferte publice iniţiale în Spania

• Serghei Bulgac, Preşedintele companiei: ”Un IPO reprezintă o evoluţie firească pentru a spori flexibilitatea financiară a companiei, în vederea susţinerii următoarei sale faze de creştere şi investiţii”

• Digi Spain intenţionează să solicite listarea la bursele din Madrid, Barcelona, Bilbao şi Valencia

• Compania a primit un angajament ferm din partea unui investitor instituţional spaniol pentru o investiţie de 100 de milioane euro în cadrul ofertei

Digi Spain, subsidiara spaniolă a Grupului Digi Communications, intenţionează că lanseze o ofertă publică iniţială, compusă din vânzarea de acţiuni noi în valoare de circa 150 milioane de euro plus o vânzare de acţiuni existente, conform unui anunţ al operatorului de telecomunicaţii publicat, astăzi, la Bursa de Valori Bucureşti (BVB).

În urma ofertei, Digi Spain intenţionează să solicite admiterea acţiunilor sale la tranzacţionare pe bursele din Barcelona, Bilbao, Madrid şi Valencia, se mai anunţă în raportul de la BVB.

Serghei Bulgac, Preşedintele Consiliului de Administraţie al Digi Spain, a declarat: ”Anunţul de astăzi marchează un pas important pentru Grupul Digi şi pentru Digi Spain, care, de la intrarea noastră pe piaţă în 2008, a evoluat până la a deveni unul dintre principalii operatori de telecomunicaţii alternativ (challenger) din Spania. Digi Spain a construit un model distinctiv centrat pe client, bazat pe conectivitate accesibilă şi de înaltă calitate, precum şi pe o execuţie disciplinată, generând un ritm de creştere remarcabil şi o traiectorie clară către o extindere ulterioară. Un IPO reprezintă o evoluţie firească pentru a spori flexibilitatea financiară a Digi Spain, în vederea susţinerii următoarei sale faze de creştere şi investiţii, în timp ce Grupul rămâne ferm angajat să păstreze controlul şi să continue să creeze valoare pe termen lung în cadrul platformei DIGI.”

Potrivit anunţului, compania a primit un angajament ferm din partea Global Portfolio Investments pentru o investiţie de 100 de milioane euro în cadrul ofertei, sub rezerva îndeplinirii anumitor condiţii, inclusiv a unui preţ de ofertă care să reprezinte o valoare a capitalului propriu, înainte de emisiunea de acţiuni noi (evaluare ”pre-money”), de până la circa 1,7 miliarde de euro.

”Global Portfolio Investments este un investitor instituţional spaniol bine consolidat, cu o istorie îndelungată şi de succes în investiţiile în acţiuni cotate la bursă. Acesta a dezvoltat o expertiză sectorială aprofundată în domeniul telecomunicaţiilor, susţinută de investiţii anterioare în acest sector, şi este considerat un investitor sofisticat pe termen lung pe piaţa de capital spaniolă”, conform documentelor disponibile pe site-ul companiei Digi Communications.

• Digi Romania va rămâne acţionarul majoritar al Digi Spain

După finalizarea Ofertei, inclusiv după eventuala exercitare a opţiunii de suprasubscriere, Digi Romania - acţionarul unic actual al subsidiarei Digi din Spania - va păstra o participaţie de cel puţin 75% în Digi Spain.

”Veniturile nete obţinute din oferta primară a societăţii, în valoare de aproximativ 136 de milioane euro, vor fi utilizate în principal pentru a finanţa parţial iniţiativele de creştere ale societăţii, inclusiv potenţiale investiţii strategice şi cheltuieli de capital, precum extinderea acoperirii Reţelei SMART prin implementarea de noi reţele de fibră optică până la locuinţă (FTTH) şi extinderea reţelei sale mobile, atât prin partajarea reţelei de acces radio (RAN), cât şi prin reţeaua mobilă proprie, menţinând în acelaşi timp un nivel prudent al gradului de îndatorare”, conform documentelor Digi.

Digi Romania face parte din grupul Digi Communications, entitate listată la Bursa de Valori Bucureşti, capitalizare bursieră a societăţii fiind de circa 17,4 miliarde lei, echivalentul a aproximativ 3,3 miliarde euro.

”Decizia de a continua şi calendarul definitiv al ofertei şi al admiterii depind, printre alţi factori, de condiţiile pieţei şi de aprobarea prospectului de ofertă publică iniţială de către Comisia Naţională a Pieţei Valorilor Mobiliare din Spania (Comision Nacional del Mercado de Valores)”, se arată în raportul Digi publicat pe site-ul BVB.

• Compania vizează venituri de peste un miliard de euro în acest an

Digi Spain este unul dintre principalii operatori de telecomunicaţii alternativ (n.r. fostului monopol) din Spania, cu creştere rapidă, care oferă servicii de telefonie mobilă, internet fix de bandă largă, telefonie fixă şi televiziune cu plată unei baze de clienţi în expansiune rapidă.

La 31 martie 2026, societatea deservea aproximativ 11,4 milioane de unităţi generatoare de venit (RGU), dintre care 7,6 milioane de RGU-uri de telefonie mobilă, 2,8 milioane de RGU-uri de internet fix de bandă largă, 0,9 milioane de RGU-uri de telefonie fixă şi 0,2 milioane de RGU-uri de televiziune cu plată. Digi Spain opera o reţea naţională de fibră optică până la locuinţă (Reţeaua SMART) care acoperea 14,2 milioane de unităţi de clădiri deservite (BUP), conform documentelor disponibile pe site-ul companiei Digi Communications.

Pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025, Digi Spain a generat venituri de 929 milioane euro, reprezentând o rată anuală compusă de creştere (CAGR) de aproximativ 20% în perioada 2023-2025 şi un EBITDA ajustat (excluzând contractele de leasing operaţional) de aproximativ 175 milioane de euro, echivalentul unei marje de aproximativ 19% din venituri (ajungând la 21,6% în a doua jumătate a anului 2025). Creşterea a fost susţinută de o bază structurală a costurilor unitare scăzută, de creşterea efectului de levier operaţional, de o proporţie tot mai mare de clienţi deserviţi prin Reţeaua SMART a societăţii şi de tranziţia către statutul de operator de reţea mobilă complet (MNO), conform documentelor Digi.

Societatea operează Reţeaua SMART, care acoperă 14,2 milioane de BUP la 31 martie 2026, completată de accesul wholesale la reţeaua fixă a Telefonica. Digi Spain a atins o cotă de piaţă de aproximativ 14% în segmentul de bandă largă fixă şi de aproximativ 13% în segmentul de telefonie mobilă (în mai 2026) în ceea ce priveşte numărul de conexiuni, fiind principalul concurent alternativ din Spania în ambele segmente şi ocupând deja locul al treilea în clasamentul operatorilor de bandă largă fixă.

În 2026, Digi Spain vizează venituri cuprinse între 1.040 şi 1.085 milioane de euro, iar pe termen medium societatea se aşteaptă ca veniturile să crească cu o rată compusă anuală de creştere (CAGR) în zona inferioară a intervalului de 10% (low teens).

În 2026, Digi Spain vizează o marjă a EBITDA ajustat, excluzând leasingurile operaţionale, într-un interval procentual din partea inferioară a categoriei de 20% (low-twenties), iar pe termen mediu, societatea vizează o marjă a EBITDA ajustat, excluzând leasingurile operaţionale, de peste 30% din venituri, îmbunătăţirea marjei fiind preconizată să se concentreze în prima parte a perioadei, pe măsură ce noile cohorte FTTH ajung la maturitate şi nivelurile de penetrare converg către niveluri mai consolidate, conform documentelor Digi Communications.