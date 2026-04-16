Digi24: „Guvernul vizează restructurarea companiilor de stat”

A.G.
Politică / 16 aprilie, 19:31

Sursa foto: Facebook / Oana Gheorghiu

Vicepremierul Oana Gheorghiu a prezentat, într-o conferinţă de presă susţinută la finalul şedinţei de Guvern de joi, un raport pilot privind situaţia a 22 de companii de stat, care indică datorii bugetare cumulate de aproximativ 4,2 miliarde de lei şi pierderi nete de circa 1,12 miliarde de lei în ultimul an raportat, potrivit Digi24.

Documentul conturează o situaţie financiară dificilă şi propune un pachet extins de măsuri, de la restructurări şi închideri până la listări la bursă şi valorificarea unor participaţii, conform sursei citate.

Potrivit datelor prezentate, România are peste 1.500 de companii de stat, multe dintre acestea înregistrând pierderi recurente şi dezechilibre financiare, iar pierderile istorice sunt estimate la peste 14 miliarde de lei, potrivit Digi24.

Raportul analizat vizează un „portofoliu pilot” de 22 de companii, care cumulează datorii bugetare de aproximativ 4,2 miliarde de lei şi pierderi nete agregate de circa 1,12 miliarde de lei în ultimul an raportat, conform aceleiaşi surse.

Vicepremierul a arătat că aceste costuri reprezintă o povară constantă pentru bugetul public, în lipsa unor măsuri de reformă, arată Digi24.

În ceea ce priveşte situaţia individuală a companiilor, cele mai mari datorii sunt înregistrate de CFR Marfă, CFR SA, Romaero şi CFR IRLU, în timp ce pierderile cele mai ridicate sunt raportate de CFR SA, CFR Marfă, TAROM şi Metrorex, potrivit sursei citate.

Raportul propune ieşirea ordonată din portofoliul statului, inclusiv prin faliment sau lichidare, pentru opt companii, printre care Petrotrans, CFR Marfă, CFR IRLU, SAAF, SFT-CFR, SNCFR RA, Electrocentrale Grup şi Rofersped, conform Digi24.

De asemenea, documentul stabileşte trei niveluri de intervenţie, în funcţie de situaţia fiecărei companii, unele necesitând decizii rapide până la finalul anului 2026, potrivit aceleiaşi surse.

Pe lângă măsurile de restructurare, raportul include şi propuneri de valorificare a unor participaţii, cu un potenţial estimat între 3 şi 8 miliarde de lei, cea mai importantă fiind listarea CEC Bank, considerată principalul candidat pentru ofertă publică iniţială, potrivit Digi24.

Alte companii vizate pentru listări sau vânzări parţiale sunt Administraţia Porturilor Maritime Constanţa, Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti, Salrom, Loteria Română, Imprimeria Naţională şi Poşta Română, conform sursei citate.

Documentul mai prevede aprobarea direcţiilor strategice prin memorandum, lansarea unor analize suplimentare pentru alte companii în termen de 30 de zile şi instituirea unui mecanism de monitorizare periodică, potrivit Digi24.

Totodată, este avută în vedere elaborarea unui proiect legislativ pentru eliminarea blocajelor legate de falimentul regiilor autonome, cu termen până la 30 aprilie 2026, arată sursa citată.

Curs valutar BNR

16 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0918
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3226
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5172
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8523
Gram de aur (XAU)Gram de aur668.6095

