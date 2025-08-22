Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

DIICOT: Stadiul anchetei în dosarul Nordis, 400 de volume, 600 de păgubiţi, 2.000 de persoane audiate

I.S.
Miscellanea / 22 august, 21:17

DIICOT: Stadiul anchetei în dosarul Nordis, 400 de volume, 600 de păgubiţi, 2.000 de persoane audiate

DIICOT a anunţat că ancheta în dosarul Nordis avansează cu celeritate, în ultimele şase luni fiind audiate aproximativ 2.000 de persoane - dintre care peste 600 părţi vătămate -, efectuate percheziţii informatice asupra a 230 de dispozitive electronice şi strânse probe care însumează deja peste 400 de volume.

Precizările vin după ce deputatul USR Stelian Ion a acuzat pe reţelele sociale că investigaţia ar fi tergiversată.

„În legătură cu afirmaţiile publice, nefondate, formulate de un deputat cu privire la pretinsa tergiversare a cauzei "Nordis', DIICOT precizează că ancheta se desfăşoară cu celeritate, fiind administrate ritmic mijloacele de probă necesare pentru aflarea adevărului”, se arată într-un comunicat al instituţiei.

Dosarul vizează fapte precum constituirea unui grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, spălare de bani, evaziune fiscală, înşelăciune şi stabilirea cu rea-credinţă a unor obligaţii fiscale pentru obţinerea de rambursări necuvenite de la buget.

Conform DIICOT, de la 3 februarie 2025 au fost realizate:

-desigilarea a zeci de mii de documente ridicate în anchetă, în prezenţa persoanelor vizate;

-percheziţii informatice asupra a 230 de dispozitive, inclusiv servere de mare capacitate;

-audierea a peste 2.000 de persoane, dintre care 600 părţi vătămate;

-constituirea unui material de urmărire penală ce însumează peste 400 de volume.

Procurorii subliniază că activităţile se desfăşoară zilnic, cu respectarea drepturilor procesuale ale tuturor părţilor, şi că expertizele judiciare necesare vor fi dispuse după finalizarea audierilor şi coroborarea probelor.

Reacţia vine după ce deputatul USR Stelian Ion, fost ministru al Justiţiei, a afirmat că ancheta ar stagna de aproape jumătate de an, din cauza lipsei fondurilor pentru expertize, acuzând „tergiversarea” şi susţinând că statul pare să protejeze infractorii în defavoarea persoanelor păgubite.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Miscellanea

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

22 august

Citeşte Ziarul BURSA din 22 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

22 august
Ediţia din 22.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

22 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0545
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3573
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3834
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8454
Gram de aur (XAU)Gram de aur466.5432

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
romexpo.ro
connecting.careers
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb