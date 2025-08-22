DIICOT: Stadiul anchetei în dosarul Nordis, 400 de volume, 600 de păgubiţi, 2.000 de persoane audiate

DIICOT a anunţat că ancheta în dosarul Nordis avansează cu celeritate, în ultimele şase luni fiind audiate aproximativ 2.000 de persoane - dintre care peste 600 părţi vătămate -, efectuate percheziţii informatice asupra a 230 de dispozitive electronice şi strânse probe care însumează deja peste 400 de volume.

Precizările vin după ce deputatul USR Stelian Ion a acuzat pe reţelele sociale că investigaţia ar fi tergiversată.

„În legătură cu afirmaţiile publice, nefondate, formulate de un deputat cu privire la pretinsa tergiversare a cauzei "Nordis', DIICOT precizează că ancheta se desfăşoară cu celeritate, fiind administrate ritmic mijloacele de probă necesare pentru aflarea adevărului”, se arată într-un comunicat al instituţiei.

Dosarul vizează fapte precum constituirea unui grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, spălare de bani, evaziune fiscală, înşelăciune şi stabilirea cu rea-credinţă a unor obligaţii fiscale pentru obţinerea de rambursări necuvenite de la buget.

Conform DIICOT, de la 3 februarie 2025 au fost realizate:

-desigilarea a zeci de mii de documente ridicate în anchetă, în prezenţa persoanelor vizate;

-percheziţii informatice asupra a 230 de dispozitive, inclusiv servere de mare capacitate;

-audierea a peste 2.000 de persoane, dintre care 600 părţi vătămate;

-constituirea unui material de urmărire penală ce însumează peste 400 de volume.

Procurorii subliniază că activităţile se desfăşoară zilnic, cu respectarea drepturilor procesuale ale tuturor părţilor, şi că expertizele judiciare necesare vor fi dispuse după finalizarea audierilor şi coroborarea probelor.

Reacţia vine după ce deputatul USR Stelian Ion, fost ministru al Justiţiei, a afirmat că ancheta ar stagna de aproape jumătate de an, din cauza lipsei fondurilor pentru expertize, acuzând „tergiversarea” şi susţinând că statul pare să protejeze infractorii în defavoarea persoanelor păgubite.