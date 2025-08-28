Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Diplomaţie în epoca Trump: peşcheşul nu se mai dă la Stambul, ci la Washington

George Marinescu
Ziarul BURSA #Politică / 28 august

Diplomaţie în epoca Trump: peşcheşul nu se mai dă la Stambul, ci la Washington

English Version

SUA s-a transformat, de la începutul celui de-al doilea mandat prezidenţial al lui Donald Trump şi până acum, din apărătoarea democraţilor, valorilor şi principiilor statului de drept, precum şi a drepturilor şi libertăţilor cetăţeanului, într-un stat în care deciziile sunt impuse de la Washington, fără niciun fel de dialog cu societatea civilă şi nici cu partenerii internaţionali. Ba mai mult, dacă aceştia din urmă doresc să aibă relaţii politice, comerciale, economice şi diplomatice bune cu SUA - a se citi cu Administraţia Trump - trebuie musai să îi capteze bunăvoinţa noului jupân de la Casa Albă.

Cum? Prin plata unui peşcheş, adică oferirea unui cadou consistent, a unui fel de mită sau şperţ, autointitulatului făcător de pace, cunoscător a toate şi omului de afaceri Donald Trump. Dacă în istorie, statele vasale Imperiului Otoman îşi trimiteau domnii să plătească acest peşcheş la Stambul, în faţa sultanului, căruia trebuia să îi sărute şi vârful papucului, în prezent liderii politici internaţionali, şefii de state sau de guverne sunt nevoiţi să apeleze la un tertip pentru a nu fi linşaţi în Biroul Oval, aşa cum s-a întâmplat în 24 februarie 2025 cu Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei: să îi ofere în prealabil ceva lui Donald Trump. Iar acest ceva trebuie să fie ceva în valoare de cel puţin câteva miliarde de dolari.

Primii care au învăţat această lecţie dură, a diplomaţiei celui puternic, au fost cei din Taiwan, care pentru a-şi asigura în continuare sprijinul militar al SUA împotriva ameninţării chineze, au decis ca gigantul Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) să construiască o unitate de producţie a cipurilor şi semiconductorilor în SUA. Investiţia pe tărâm american va depăşi 100 miliarde dolari.

După acest anunţ de la începutul lunii martie, s-au prezentat la Washington şi reprezentanţii Japoniei. Ameninţaţi cu impunerea unor tarife vamale uriaşe, reprezentanţii guvernului de la Tokyo s-au grăbit să negocieze un acord comercial cu SUA, recte Donald Trump. Acordul a fost parafat, potrivit Administraţiei Trump, în 23 iulie 2025 şi prevede că Japonia va investi 550 miliarde dolari pentru a reconstrui şi extinde industriile americane de bază, în special în energie, în producţia de semiconductori, în extracţia, prelucrarea şi rafinarea materialelor critice, în producţia farmaceutică şi medicală şi în construcţii navale comerciale şi de apărare. Acordul prevede că SUA va păstra 90% din profiturile obţinute din această investiţie, asigurându-se astfel că lucrătorii, contribuabilii şi comunităţile americane vor culege partea covârşitoare a beneficiilor. Mai mult, Japonia se angajează că va achiziţiona bunuri americane în valoare de 8 miliarde de dolari, inclusiv porumb, soia, îngrăşăminte, bioetanol şi combustibil sustenabil pentru aviaţie. Ce primesc niponii în schimb? Tarife vamale de 15% la produsele exportate în SUA.

Următorii pe listă au fost europenii. Pentru a beneficia de pragul de 15% privind tarifele vamale pe care producătorii din blocul comunitar european trebuie să le achite pentru mărfurile exportate în SUA, reprezentanţii Uniunii Europene i-au plătit un "peşcheş” consistent lui Donald Trump. Au promis că vor achiziţiona, de 750 miliarde dolari gaz natural lichefiat (LNG) şi energie din SUA şi vor face pe tărâm american investiţii în valoare de 600 miliarde dolari.

După închinarea UE către Administraţia Trump de către Ursula von der Leyen, Alberto Costa şi ceilalţi lideri marcanţi europeni, pe listă s-a înscris şi Volodimir Zelenski. Ca tot omul care, după ce s-a fript cu ciorbă, suflă şi în iaurt, liderul ucrainean a ales, după săpuneala zdravănă primită de la JD Vance şi Donald Trump la sfârşitul lunii februarie, să se prezinte umil în faţa liderului american oferindu-i un acord prin care Ucraina va cumpără echipamente militare şi armament în valoare de 100 miliarde dolari cu sprijinul Uniunii Europene. Asta după ce, în prealabil, în 30 aprilie, reprezentanţii guvernului de la Kiev şi cei ai Administraţiei Trump au încheiat un acord privind exploatarea în comun a resurselor minerale şi pământurilor rare de pe teritoriul Ucrainei.

Menţionăm că, după acordul cu Ucraina de la finalul lunii aprilie, pentru a beneficia de tarife vamale reduse, reprezentanţii Arabiei Saudite au încheiat, la jumătatea lunii mai, un acord cu SUA prin care se angajează să cumpere echipamente militare şi armament de 142 miliarde dolari. Mai mult, în prima jumătate a acestui an, prinţul Mohammed bin Salman i-a promis lui Donald Trump că Arabia Saudită va aloca, în următorii patru ani, 600 miliarde dolari pentru extinderea investiţiilor şi comerţului cu SUA.

Pe lista plătitorilor de peşcheş către Donald Trump s-a înscris, în urmă cu câteva zile, şi Coreea de Sud. Speriaţi de declaraţiile lui Trump privind tarifele vamale şi privind o eventuală întâlnire a preşedintelui american cu Kim Jong-Un, preşedintele Republicii Populare Democrate Coreene (Coreea de Nord), liderii de la Seul au efectuat o vizită la Casa Albă unde i-au pus pe masă şefului SUA un acord prin care se obligă să achiziţioneze LNG şi energie din alte surse în valoare de 100 miliarde dolari produse pe teritoriul american.

Mai menţionăm că la fel s-a comportat, anterior, şi liderul israelian, Benjamin Netanyahu, care, potrivit Departamentului de Stat, a încheiat cu SUA acorduri pentru achiziţionarea de echipamente militare, arme şi muniţie americane în valoare de peste 15 miliarde dolari, de la începutul celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump şi până în prezent. În aceste condiţii, premierul Israelului a beneficiat de toată clemenţa preşedintelui american privind operaţiunile pe care IDF le desfăşoară în Fâşia Gaza şi, în prezent, în oraşul Gaza.

Atitudinea lui Donald Trump este specifică unui lider autoritar care are tendinţe dictatoriale, dacă ţinem cont de faptul că a dispus, recent, trimiterea forţelor din Garda Naţională pe străzile din Los Angeles pentru a înăbuşi violent protestele împotrivă deportărilor ilegale, abuzive, ale migranţilor din SUA, iar acum vrea să disloce aceleaşi forţe în mai multe oraşe de pe Coasta de est, printre care se numără Chicago, Washington, New York şi Philadelphia, pentru a-i aduna pe oamenii străzii, iar pe cei care sunt cetăţeni străini să îi expulzeze din SUA. Curios este că decizia lui Trump de a trimite forţele respective pe străzile oraşelor americane priveşte doar localităţile conduse de primari care aparţin Partidului Democrat, adică fac parte din opoziţia politică a actualului preşedinte american, potrivit presei americane.

În acest context, în care acţiunile sale sunt evidente şi arată clar un comportament în care doar forţa fizică, brută, contează şi nu argumentele logice, Donald Trump şi-a permis să declare, în urmă cu două zile, că multor americani le-ar plăcea un preşedinte dictator, dar că el nu este un dictator, ci un om cu bun simţ şi o persoană inteligentă.

Declaraţia respectivă a fost reiterată ieri, când, potrivit CNN, Donald Trump a afirmat: „Nu sunt un dictator. Ştiu doar cum să opresc criminalitatea”.

Faţă de declaraţiile lui Trump, guvernatorul statului Illinois - J.B. Pritzker - a spus pentru CNN: „Dacă acest lucru s-ar întâmpla în orice altă ţară, nu am avea nicio problemă să-l numim ceea ce este: o acaparare periculoasă a puterii. Trump nu este un dictator, ci un aspirant la acest titlu”.

În concluzie, imaginea Statelor Unite sub cel de-al doilea mandat al lui Donald Trump nu mai este cea a unui „far al democraţiei”, ci a unui imperiu modern în care peşcheşul, forţa economică şi presiunea militară dictează relaţiile internaţionale. Liderii mondiali, de la Bruxelles la Riad, de la Taipei la Seul, se văd nevoiţi să cumpere bunăvoinţa preşedintelui american, iar politica externă a Washingtonului a devenit un târg global unde doar cel care plăteşte supravieţuieşte.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Politică

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

28 august

Citeşte Ziarul BURSA din 28 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

28 august
Ediţia din 28.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

27 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0629
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3681
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4137
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8714
Gram de aur (XAU)Gram de aur474.4798

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
romexpo.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb