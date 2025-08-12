Directorul Mercedes critică interdicţia UE pentru motoare cu combustie din 2035

CEO-ul Mercedes-Benz, Ola Kaellenius, a criticat planul Uniunii Europene de a interzice vânzarea vehiculelor cu emisii de CO₂ din 2035, avertizând că măsura ar putea provoca prăbuşirea pieţei auto europene, potrivit news.ro.

Într-un interviu acordat publicaţiei Handelsblatt, şeful constructorului german a spus că este nevoie de ”o trezire la realitate”, înainte de revizuirea obiectivului, programată pentru a doua jumătate a lui 2025.

Kaellenius, care conduce şi asociaţia europeană a producătorilor auto (ACEA), a avertizat că, în loc să grăbească tranziţia, interdicţia ar putea determina consumatorii să cumpere în masă maşini pe benzină şi motorină înainte de termenul-limită.

El a pledat pentru stimulente fiscale şi tarife reduse la staţiile de încărcare pentru a încuraja adoptarea vehiculelor electrice, subliniind că procesul de decarbonizare trebuie realizat ”într-un mod neutru din punct de vedere tehnologic” şi fără a sacrifica economia europeană.