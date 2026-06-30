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Distribuţie Energie Oltenia anunţă investiţii de 637,9 milioane lei

A.M.
Companii / 30 iunie, 11:22

Sursa foto: Pixabay

Sursa foto: Pixabay

Distribuţie Energie Oltenia (DEO) a lansat Raportul de Sustenabilitate pentru anul 2025, document elaborat în conformitate cu Standardele Global Reporting Initiative (GRI), potrivit unui comunicat remis redacţiei.

Operatorul de distribuţie, care deserveşte peste 1,52 milioane de utilizatori din şapte judeţe din sudul şi sud-vestul ţării, a anunţat investiţii de 637,9 milioane lei în cursul anului trecut, toate fiind aliniate criteriilor Taxonomiei Uniunii Europene, transmite sursa citată.

Compania a finalizat şi contractarea unui împrumut sindicalizat verde în valoare de 1,76 miliarde lei, reprezentând cea mai amplă investiţie în infrastructura de reţea din istoria operatorului, conform comunicatului de presă.

Compania a integrat în reţeaua proprie peste 50.000 de prosumatori, dintre care mai mult de 17.000 au fost conectaţi pe parcursul anului 2025, arată datele centralizate. Totodată, pe segmentul de producţie, în ultimii cinci ani au fost conectaţi aproximativ 1.000 MW, o pondere de 94% din această capacitate provenind din surse regenerabile, informează DEO.

În plus, pe dimensiunea de mediu, operatorul a înregistrat o reducere a amprentei de carbon cu circa 14% în comparaţie cu anul anterior şi a actualizat Strategia ESG 2025-2030 prin introducerea unui pilon dedicat adaptării infrastructurii la fenomenele meteo extreme, transmite sursa citată.

Sustenabilitatea s-a integrat în activitatea de zi cu zi şi reprezintă modul în care compania alege să construiască viitorul reţelei electrice şi al comunităţilor deservite, a afirmat Ondrej Safar, CEO Distribuţie Oltenia, potrivit comunicatului de presă.

În zona operaţională, investiţiile în modernizare au determinat o scădere cu 0,7% a întreruperilor neplanificate din reţea, iar indicatorul de satisfacţie a clienţilor (Net Promoter Score) la nivelul Centrelor de Relaţii cu Utilizatorii a înregistrat o creştere de la 48 la 55 de puncte, notează raportul companiei.

„Anul 2025 a reprezentat pentru Distribuţie Energie Oltenia un moment de consolidare a angajamentului nostru faţă de sustenabilitate”, a declarat Ondrej Safar, CEO Distribuţie Oltenia, conform documentului.

Pe segmentul resurselor umane, compania deţine un număr de peste 1.600 de angajaţi şi a adoptat Politica privind Diversitatea, Echitatea şi Incluziunea (DEI), menţinând acoperirea contractului colectiv de muncă la un nivel de 100%, informează sursa menţionată.

DEO a alocat de asemenea un buget de 1,48 milioane lei pentru susţinerea unor proiecte educaţionale şi sociale locale şi a lansat platforma „Proactiv cu Energia”, un spaţiu dedicat educaţiei consumatorilor privind eficienţa energetică şi echilibrul reţelei, transmite compania.

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