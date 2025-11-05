Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Djokovici, în lacrimi după omagiul adus mentorului său

O.D.
Sport / 5 noiembrie, 12:21

Djokovici, în lacrimi după omagiul adus mentorului său

Novak Djokovici s-a luptat să-şi stăpânească lacrimile după victoria din turul al doilea al Hellenic Championship de la Atena, marţi, după ce organizatorii turneului au difuzat un videoclip dedicat fostului său antrenor Nikola Pilic, care a decedat în septembrie, la vârsta de 86 de ani.

În perioada în care era jucător, croatul Pilic a fost finalist la French Open în 1973, fiind învins în ultimul act de Ilie Năstase, iar după ce s-a orientat către antrenorat, a condus Germania la trei titluri Davis Cup între 1988 şi 1993.

Djokovici, care s-a alăturat academiei lui Pilic din Germania la vârsta de 12 ani, a fost vizibil emoţionat în timpul videoclipului, care a fost difuzat după ce campionul cu 24 de titluri de Grand Slam l-a învins pe Alejandro Tabilo cu 7-6(3), 6-1.

„A fost un moment emoţionant”, a declarat jucătorul în vârstă de 38 de ani pentru site-ul ATP. „Având în vedere ce a însemnat pentru mine şi pentru familia mea - atât în plan personal, cât şi profesional - el a fost tatăl meu în tenis, aşa cum îmi place să-l numesc, cineva care a jucat un rol fundamental şi integral în dezvoltarea mea ca jucător de tenis şi ca om. A fost o veste foarte tristă când am aflat că a murit.”

Djokovici, care a câştigat 100 de titluri ATP, a declarat că va păstra vie moştenirea lui Pilic. „Atâta timp cât voi juca tenis şi atâta timp cât voi trăi, îi voi celebra numele”, a adăugat el.

