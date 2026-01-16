Dmitri Peskov: „Dorinţa unor ţări europene de a restabili dialogul cu Rusia este o evoluţie pozitivă”

Kremlinul a calificat vineri drept „pozitivă” dorinţa manifestată de unele ţări europene, printre care Italia şi Franţa, de a restabili dialogul cu Moscova, întrerupt după începerea atacului rus asupra Ucrainei în 2022, potrivit News.ro.

„Dacă aceasta reflectă într-adevăr viziunea strategică a europenilor, este o evoluţie pozitivă a poziţiei lor”, a declarat purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse, Dmitri Peskov, precizând că a „luat notă de declaraţiile făcute în ultimele zile de mai mulţi lideri europeni”, a relatat sursa amintită.

Conform sursei citate, prim-ministrul italian Giorgia Meloni, preşedintele francez Emmanuel Macron şi cancelarul german Friedrich Merz au semnalat recent o nouă deschidere către dialogul cu Moscova, Merz solicitând un „echilibru în relaţiile” cu Rusia.

Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Paula Pinho, a descris, de asemenea, negocierile cu Rusia ca fiind inevitabile „la un moment dat”, dar a avertizat: „Nu am ajuns încă acolo”, a informat News.ro.

Nu toţi aliaţii occidentali ai Ucrainei sunt însă de acord cu această idee, a mai transmis sursa citată. Ministrul britanic de externe, Yvette Cooper, a declarat că nu există „dovezi că Putin doreşte cu adevărat pacea”, conform News.ro.