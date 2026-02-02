Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
DN AGRAR: scor maxim VEKTOR pentru comunicarea cu investitorii

U.B.
Companii / 2 februarie, 12:40

DN AGRAR: scor maxim VEKTOR pentru comunicarea cu investitorii

DN AGRAR Group, companie listată pe piaţa AeRO a Bursei de Valori Bucureşti, a obţinut scorul maxim în evaluarea VEKTOR by ARIR 2025, realizată de Asociaţia Română pentru Relaţia cu Investitorii (ARIR), care analizează modul în care emitenţii comunică cu investitorii, conform unui comunicat de presă remis redacţiei.

Evaluarea VEKTOR by ARIR este realizată anual şi urmăreşte respectarea bunelor practici privind transparenţa, raportarea şi relaţia cu investitorii, pe baza unei metodologii actualizate constant în funcţie de cerinţele pieţei de capital şi de cadrul de reglementare, se adaugă în comunicat.

Datele prezentate în comunicat arată că DN AGRAR a obţinut scorul maxim pentru al treilea an consecutiv. Compania este listată din 2022 şi activează în sectorul agroalimentar, cu un model de afaceri integrat ce include producţia de lapte, activităţi agricole vegetale, compostare şi energie verde, potrivit comunicatului de presă.

De la listare, preţul acţiunilor DN AGRAR a crescut semnificativ, iar capitalizarea bursieră a companiei a ajuns la 525 milioane de lei la finalul lunii ianuarie 2026. În anul 2025, acţiunile companiei au înregistrat o creştere de 91%, una dintre cele mai ridicate din indicele BETAeRO, iar lichiditatea a crescut faţă de anul precedent, evidenţiază comunicatul.

În 2025, numărul acţionarilor a crescut, potrivit comunicatului, cu 45%, iar compania a atras, pentru prima dată, investitori instituţionali în acţionariat. Totodată, DN AGRAR a publicat situaţii financiare consolidate conform standardelor IFRS şi a prezentat o strategie de dezvoltare pentru perioada 2025-2030, adaugă sursa amintită.

Comunicatul de presă evidenţiază că în luna ianuarie 2026, compania s-a situat pe primul loc în indicele BETAeRO din punctul de vedere al valorii tranzacţionate, cu aproximativ 12,2 milioane de lei, reprezentând aproape 41% din totalul tranzacţiilor realizate de companiile incluse în indice în aceeaşi perioadă.

