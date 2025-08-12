Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Newsletter
DNA investighează schema de pensionare şi reangajare cu bonusuri de 100.000 de euro la Romsilva

A.B.
Miscellanea / 12 august, 13:51

DNA investighează schema de pensionare şi reangajare cu bonusuri de 100.000 de euro la Romsilva

Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) a fost sesizată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în legătură cu cazul fostului director general al Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, Teodor Ţigan, vizat într-o schemă prin care ar fi încasat un bonus de pensionare de 100.000 de euro brut, în 2023, după care a fost reangajat ca director al Direcţiei Silvice Arad, cumulând pensia cu salariul, potrivit investigaţiilor publicate de România Curată.

Conform dezvăluirilor semnate de Mihai Goţiu, Teodor Ţigan a beneficiat de bonusul de pensionare în baza contractului colectiv de muncă semnat chiar de el, însă regulamentele interne arătau că această primă putea fi încasată doar la finalul prelungirii contractului de muncă, nu la pensionarea urmată de reangajare. Reangajarea sa nu a fost anunţată prin concurs pe site-ul oficial al Romsilva, aşa cum prevede legea, iar funcţia ocupată presupunea contract pe perioadă nedeterminată, ceea ce nu era posibil după împlinirea vârstei de pensionare.

Investigaţia indică faptul că schema ar fi fost folosită şi în cazul altui fost director general al Romsilva, Dan Ioan Aldea, pensionat şi reangajat în 2023, cu aprobarea aceluiaşi director general de la acea vreme, Daniel Nicolăescu, care semnase anterior o notă internă ce interzicea cumularea bonusului de pensionare cu prelungirea contractului.

„Nu le-au fost suficiente super-primele încasate ca şefi şi super-bonusurile de pensionare, ci au mers şi pe această schemă prin care, pe lângă bonus, să cumuleze pensia cu salariul”, a declarat Mihai Goţiu, coordonatorul editorial al României Curate.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 12.08.2025, 14:51)

    exista hotie in romania?

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

Ziarul BURSA

12 august

Citeşte Ziarul BURSA din 12 august

