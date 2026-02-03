Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Doar 85% dintre maşinile noi din UE vor fi electrice în 2035

U.B.
Miscellanea / 3 februarie, 09:04

Doar 85% dintre maşinile noi din UE vor fi electrice în 2035

Cota de piaţă a vehiculelor electrice noi în Europa va fi de maximum 85% în 2035, arată datele ONG-ului Transport & Environment, potrivit AFP. Estimarea vine în contextul relaxării cerinţei ca producătorii auto să vândă exclusiv vehicule complet electrice în UE până în 2035, explică sursa citată.

Comisia Europeană a propus recent înlocuirea obiectivului de 100% vehicule electrice cu o reducere de 90% a emisiilor şi a permis astfel producătorilor să continue să vândă şi alte tipuri de vehicule, cu condiţia compensării diferenţei prin combustibili alternativi (până la 3%) şi oţel cu conţinut scăzut de carbon (până la 7%), conform AFP.

Agenţia de presă susţine că datele ONG-ului arată că ponderea vehiculelor electrice ar ajunge la doar 85%, iar emisiile de CO2 generate de maşini între 2025 şi 2050 vor fi cu 720 de milioane de tone mai mari decât planul iniţial, adică cu 10% peste obiectivul stabilit.

Studiul atrage atenţia că vânzările de vehicule electrice ar putea varia între 50% şi 95%, în funcţie de strategia de mix tehnologic adoptată de producători, subliniază sursa citată. ONG-ul consideră că anumite flexibilităţi propuse, precum creditele pentru combustibili alternativi şi amânarea obiectivului pentru 2030, sunt cele mai dăunătoare şi ar trebui eliminate, conform AFP.

Planul Comisiei Europene prevede şi înlocuirea obiectivului de reducere a emisiilor pentru 2030 cu o medie a emisiilor pentru perioada 2030-2032, iar Parlamentul European şi Consiliul trebuie să voteze propunerea finală, adaugă sursa citată. ONG-ul avertizează că o eventuală slăbire suplimentară ar putea reduce cota de piaţă a vehiculelor electrice la 70% până în 2035, conchide AFP.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Miscellanea

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

03 februarie

Citeşte Ziarul BURSA din 03 februarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

03 februarie
Ediţia din 03.02.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

02 Feb. 2026
Euro (EUR)Euro5.0959
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.2958
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5372
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8854
Gram de aur (XAU)Gram de aur644.9082

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
ccib.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
disb.ro
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
solarenergy-expo.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb