Doar 85% dintre maşinile noi din UE vor fi electrice în 2035

Cota de piaţă a vehiculelor electrice noi în Europa va fi de maximum 85% în 2035, arată datele ONG-ului Transport & Environment, potrivit AFP. Estimarea vine în contextul relaxării cerinţei ca producătorii auto să vândă exclusiv vehicule complet electrice în UE până în 2035, explică sursa citată.

Comisia Europeană a propus recent înlocuirea obiectivului de 100% vehicule electrice cu o reducere de 90% a emisiilor şi a permis astfel producătorilor să continue să vândă şi alte tipuri de vehicule, cu condiţia compensării diferenţei prin combustibili alternativi (până la 3%) şi oţel cu conţinut scăzut de carbon (până la 7%), conform AFP.

Agenţia de presă susţine că datele ONG-ului arată că ponderea vehiculelor electrice ar ajunge la doar 85%, iar emisiile de CO2 generate de maşini între 2025 şi 2050 vor fi cu 720 de milioane de tone mai mari decât planul iniţial, adică cu 10% peste obiectivul stabilit.

Studiul atrage atenţia că vânzările de vehicule electrice ar putea varia între 50% şi 95%, în funcţie de strategia de mix tehnologic adoptată de producători, subliniază sursa citată. ONG-ul consideră că anumite flexibilităţi propuse, precum creditele pentru combustibili alternativi şi amânarea obiectivului pentru 2030, sunt cele mai dăunătoare şi ar trebui eliminate, conform AFP.

Planul Comisiei Europene prevede şi înlocuirea obiectivului de reducere a emisiilor pentru 2030 cu o medie a emisiilor pentru perioada 2030-2032, iar Parlamentul European şi Consiliul trebuie să voteze propunerea finală, adaugă sursa citată. ONG-ul avertizează că o eventuală slăbire suplimentară ar putea reduce cota de piaţă a vehiculelor electrice la 70% până în 2035, conchide AFP.