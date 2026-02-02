Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Dobânzi de până la 7,25% la titlurile de stat FIDELIS, în februarie

U.B.
Piaţa de Capital / 2 februarie, 12:30

Dobânzi de până la 7,25% la titlurile de stat FIDELIS, în februarie

Ministerul Finanţelor lansează, în perioada 6-13 februarie, o nouă ediţie a programului FIDELIS, care oferă investitorilor persoane fizice dobânzi neimpozabile de până la 7,25% pentru emisiunile în lei şi de până la 6% pentru cele în euro, potrivit unui comunicat de presă.

Titlurile de stat FIDELIS sunt disponibile, conform comunicatului, atât pentru persoanele fizice rezidente, cât şi pentru cele nerezidente cu vârsta de peste 18 ani şi pot fi subscrise prin intermediul băncilor partenere BT Capital Partners şi Banca Transilvania, Banca Comercială Română, BRD - Groupe Societe Generale, UniCredit Bank, precum şi TradeVille, în parteneriat cu Libra Bank. Instrumentele financiare sunt listate la Bursa de Valori Bucureşti, se adaugă în comunicat.

În cadrul ediţiei din februarie, investitorii pot opta pentru titluri denominate în lei, cu dobânzi de 6,15% pentru scadenţa de doi ani, 6,75% pentru patru ani şi 7,25% pentru şase ani şi este disponibilă o tranşă specială în lei, cu scadenţă la doi ani, care oferă o dobândă de 7,15% donatorilor de sânge, conform comunicatului.

Pentru emisiunile în euro, comunicatul arată că dobânzile ajung la 3,60% pentru titlurile cu scadenţă la trei ani, 4,50% pentru cele pe cinci ani şi 6% pentru maturitatea de zece ani.

Tranşa dedicată donatorilor de sânge se adresează persoanelor care pot face dovada donării începând cu 1 august 2025 şi beneficiază de un prag minim de subscriere redus, de la 5.000 de lei la 500 de lei, în limita unui plafon maxim de 100.000 de lei, se specifică în comunicat.

Ministerul Finanţelor reaminteşte prin intermediul comunicatului că investitorii pot vinde titlurile de stat FIDELIS înainte de maturitate, în funcţie de preţul obţinut pe bursă, beneficiind de dobânda aferentă perioadei de deţinere. De asemenea, veniturile obţinute din aceste investiţii sunt neimpozabile, iar instrumentele oferă flexibilitate în administrarea şi diversificarea portofoliilor, conform comunicatului.

Valoarea nominală a unui titlu de stat FIDELIS este de 100 de lei pentru emisiunile în lei şi 100 de euro pentru cele în euro, pragul minim de subscriere fiind de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro, potrivit comunicatului.

