Doi agenţi ICE implicaţi în moartea lui Alex Pretti, suspendaţi de autorităţi

Cel puţin doi agenţi federali implicaţi în împuşcarea mortală a americanului Alex Pretti sâmbătă, la Minneapolis, au fost plasaţi în concediu administrativ, potrivit relatărilor din presa americană, conform News.ro.

Departamentul Securităţii Interne (DHS) anunţă că cei doi agenţi din cadrul poliţiei imigraţiei (ICE) care au folosit armele din dotare în altercaţia soldată cu moartea lui Alex Pretti au fost suspendaţi în cadrul unor proceduri standard, potrivit News.ro.

Sâmbătă, agenţi federali din domeniul imigraţiei au deschis focul asupra americanului Alex Pretti, un infirmier la terapie intensivă din Minneapolis, într‑un incident soldat cu moartea sa şi care a stârnit critici şi proteste pe scară largă în Statele Unite, a relatat News.ro.

A fost al doilea caz din această lună în care agenţi ICE şi ai Vămii au ucis un cetăţean american în Minneapolis, ceea ce a generat un val de nemulţumire şi demonstraţii la nivel naţional. Autorităţile federale, inclusiv Vama şi ICE, au declarat că investighează incidentul armat în cadrul procedurilor standard, iar situaţia continuă să atragă atenţia publică şi politică, conform News.ro.