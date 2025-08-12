DOMINATION SRL - Raport de evaluare în procedura de insolvenţă

În dosarul nr. 2991/105/2023 aflat pe rolul Tribunalului Prahova - Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal, administratorul judiciar Sierra Quadrant SPRL - Filiala Bucureşti a depus, la data de 8 august 2025, raportul de evaluare privind patrimoniul societăţii DOMINATION SRL.

Firma, cu sediul în sat Albeşti-Paleologu, judeţul Prahova, se află în insolvenţă, procedura fiind deschisă în aprilie 2024. Evaluarea, realizată de evaluatorul desemnat, a stabilit că valoarea totală a bunurilor imobiliare şi mobiliare ale societăţii este de aproximativ 16,3 milioane lei, sumă care va sta la baza procesului de valorificare a activelor şi acoperirii creanţelor creditorilor.

Raportul, întocmit de evaluator desemnat, sintetizează valoarea bunurilor mobile şi imobile din patrimoniul debitoarei şi va fi utilizat de administratorul judiciar pentru continuarea procedurii de lichidare, urmând a sta la baza vânzării activelor şi acoperirii creanţelor creditorilor. Potrivit anunţului publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă, documentul poate fi consultat la sediul administratorului judiciar din Bucureşti, iar creditorii interesaţi pot formula observaţii în termenul prevăzut de lege.

Conform bilanţului la 31 decembrie 2024 depus la ANAF, DOMINATION SRL a raportat active imobilizate de 8,77 milioane lei şi active circulante de 2,80 milioane lei, din care creanţe de 2,63 milioane lei şi disponibilităţi băneşti de 73,7 mii lei. Datoriile totale se ridică la 13,74 milioane lei, iar capitalurile proprii sunt negative, de -1,90 milioane lei. Societatea a avut în 2024 o cifră de afaceri netă de 494,5 mii lei şi a înregistrat o pierdere netă de aproximativ 1,47 milioane lei, cu un număr mediu de 15 angajaţi şi având ca obiect principal de activitate lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide.