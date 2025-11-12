Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Dominc Fritz: ”Există o dorinţă din partea tuturor să rezolvăm această problemă a pensiilor magistraţilor”

S.B.
Politică / 12 noiembrie, 10:05

Dominc Fritz: ”Există o dorinţă din partea tuturor să rezolvăm această problemă a pensiilor magistraţilor”

Preşedintele USR, Dominic Fritz, apreciază că există o dorinţă din partea tuturor partidelor din coaliţie să fie rezolvată problema pensiilor magistraţilor şi să se găsească o formulă care să treacă de testul de constituţionalitate, potrivit news.ro.

El a precizat că viziunea USR este că 10 ani sunt suficienţi pentru tranziţie, iar procentul de 70% din salariu pentru pensie ”este o ofertă corectă care asigură independenţa justiţiei”.

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a vorbit, marţi seară, la Digi 24, despre pensiilor magistraţilor.

”Cred că foarte mult am aşteptat şi motivarea Curţii Constituţionale. Era această discuţie dacă sunt lucruri mai degrabă de formă, dacă e doar vorba despre acest aviz al CSM-ului, dacă este doar o problemă de fond. Până la urmă există cred că o dorinţă din partea tuturor să rezolvăm această problemă pe bune. Adică să nu găsim acum o formulă prin care putem să mergem înainte în trei, patru săptămâni ca apoi iarăşi să pice legea şi reforma pensiilor speciale la Curtea Constituţională. Din acest motiv am acceptat oferta preşedintelui de a media acest conflict, cred că putem să spunem, între o parte din magistraţi şi sistemul de justiţie şi Guvern, tocmai pentru că e în interesul tuturor să eliminăm aceste pensii speciale într-un mod durabil, adică să nu fie ceva ce iarăşi pică acolo”, a declarat Dominic Fritz.

El a adăugat că toate partidele din coaliţie doresc eliminarea pensiilor speciale.

”Eu văd o dorinţă pot să spun a tuturor partidelor din coaliţie, deşi nu vorbesc pentru ei, dar a tuturor partidelor să eliminăm aceste pensii speciale. Nici măcar PSD nu apără... Să le eliminăm pe termen lung, în parametri discutaţi, nu peste noapte”, a explicat preşedintele USR.

El a fost întrebat dacă miercuri se va discuta dacă pensia să fie 70% sau 75% din salariu, iar perioada de tranziţie să fie de 10 sau de 15 ani.

”Eu nu voi conduce şedinţa de mâine, deci depinde şi de preşedinte, dar cu siguranţă fiecare îşi va pune pe masă viziunea lui. Eu pot să spun pentru USR, viziunea noastră este că aceşti 10 ani sunt suficienţi pentru tranziţie, la fel cum 70% sunt deja mult mai mulţi decât pensile contributivee care sunt undeva la 55% de obicei şi de aceea este o ofertă corectă, o ofertă care asigură independenţa justiţiei, dar în primul şi în primul rând suntem interesaţi ca acest pachet de reformă să treacă de Curtea Constituţională”, a mai declarat Dominic Fritz.

Liderii Coaliţiei au fost invitaţi, miercuri, din nou, la Palatul Cotroceni de către preşedintele Nicuşor Da, iar la discuţii vor participa şi reprezentanţi au magistraţilor.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 12.11.2025, 11:19)

    Mai putin din partea PSD si a magistratilor!

    Acord

    Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

