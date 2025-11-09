Dominic Fritz: „Holocaustul a început cu nişte cuvinte”

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a transmis duminică un mesaj de reflecţie în contextul creşterii discursului urii şi al polarizării politice la nivel global, evocând Noaptea de Cristal din 9 noiembrie 1938 - momentul în care Germania a fost cuprinsă de violenţe antisemite.

„Sinagogile au fost incendiate, magazine devastate, mii de evrei arestaţi, bătuţi, umiliţi, ucişi. A fost o primă explozie organizată a urii, alimentată de propaganda care a pregătit terenul pentru crimă şi distrugere”, a scris Fritz pe reţelele sociale, subliniind că „Holocaustul a început cu nişte cuvinte”.

Liderul USR a făcut apel la reînnoirea angajamentului colectiv „ca istoria să nu se mai repete”, într-un moment în care extremismele şi ura câştigă din nou teren în lume.

Noaptea de Cristal, petrecută între 9 şi 10 noiembrie 1938, a marcat începutul persecuţiilor sistematice împotriva evreilor din Germania şi Austria. În acele zile, aproximativ 400 de evrei au fost ucişi, peste 30.000 trimişi în lagăre de concentrare, iar 1.668 de sinagogi şi mii de magazine au fost devastate sau incendiate.

Data de 9 noiembrie este astăzi recunoscută drept Ziua Internaţională de Luptă împotriva Fascismului şi Antisemitismului, simbol al rezistenţei faţă de ură, intoleranţă şi manipulare ideologică.