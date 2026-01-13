Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Dominic Fritz: „Plagiatul ministrului Justiţiei este grav”

S.E.
Politică / 13 ianuarie, 16:44

Dominic Fritz/Sursa foto: Facebook

Dominic Fritz/Sursa foto: Facebook

Dominic Fritz, liderul USR, a declarat că „plagiatul ministrului Justiţiei este grav” şi cere delimitarea publică a PSD de ameninţările şi intimidările îndreptate împotriva jurnalistei Emilia Şercan, potrivit G4Media.

Liderul USR spune că încă speră că nu se va proceda ca în cazul lui Nicolae Ciucă: „În apărarea lui, acuzat de aceleaşi dezvăluiri de plagiat, unele instituţii ale statului au organizat un kompromat împotriva jurnalistei Emilia Şercan, iar apoi au muşamalizat dovezile”, a precizat Fritz, conform sursei citate.

„Dar reacţia la dezvăluirea acestui plagiat riscă să fie şi mai gravă, dacă derapează spre presiuni publice şi atacuri coordonate. Vedem cum mesaje lansate din zona PSD sunt preluate şi radicalizate de AUR, până la forme de violenţă verbală inacceptabile. De aceea, este important ca PSD să clarifice fără echivoc că respinge linşajul public al Emiliei Şercan şi că rămâne angajat, alături de noi, într-o guvernare care protejează democraţia, combate extremismul şi apără libertatea jurnaliştilor. Chiar - sau mai ales - atunci când cineva are curajul să se ia, cu dovezi, de puternicul ministru al Justiţiei”, a mai transmis Dominic Fritz, potrivit celor relatate de G4Media.

Jurnalista Emilia Şercan a scris luni în Pressone.ro că ministrul PSD al Justiţiei, Radu Marinescu, şi-a plagiat mai mult de jumătate din teza de doctorat, a amintit sursa menţionată.

Opinia Cititorului ( 10 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 13.01.2026, 18:04)

    Dl.Fritz,sunteti colaborator la escrocherie?

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 13.01.2026, 20:30)

      Au apărut boți de la securitate și pe aici?

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 13.01.2026, 18:47)

    Premierul Ilie Bolojan preia șefia interimară la Ministerul Educației.....

    cred ca i o gluma.....din borfas ...min...Educatiei......ahahah ha 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    3.  Guvernul zero
    (mesaj trimis de Neamțul în data de 13.01.2026, 19:00)

    Ăștia sunt cascadorii rasului,ieri ministrul apărării muruta ala a zis ca Romania trimite trupe în Groenlanda dacă atacă americanii, hahaha, ăștia sunt o comedie de guvern, alegătorii își merită acest guvern care va trage și pielea de pe ei

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    4.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 13.01.2026, 19:09)

    si impostorii usr fara diplome is mai gravi.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    5.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 13.01.2026, 19:57)

    Ne zice spionul BND in Romania

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    5.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 5)
      (mesaj trimis de anonim în data de 13.01.2026, 21:24)

      Ar fi bine sa fie asa...

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

      5.2.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 5)
      (mesaj trimis de anonim în data de 13.01.2026, 21:25)

      Tu esti din partea Kremlinului?

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    6.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 13.01.2026, 20:34)

    ba, da ministrii si sefi de astia fara doctorate nu mai gasiti si voi?

    toti analfabetii de partide au doctorate acuma, fara nu se mai poate.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    7.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 13.01.2026, 21:45)

    Trebuie sa fie indulgenți și iertători cu politicienii oricât ar fi de corupți, hoți, bandiți, needucați, prosti dar necruțători cu cetățenii care trebuie asupriți,exploatați, amenințați, intimidați.

    Saracu' Marinescu doar n-o sa demisioneze când are atâtea proptele și de-ar fi furat bravo lui , l-am dus mintea.Urasaa ! Uraaa ! Uraaa!

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

