Dominic Fritz: „Plagiatul ministrului Justiţiei este grav”

Dominic Fritz, liderul USR, a declarat că „plagiatul ministrului Justiţiei este grav” şi cere delimitarea publică a PSD de ameninţările şi intimidările îndreptate împotriva jurnalistei Emilia Şercan, potrivit G4Media.

Liderul USR spune că încă speră că nu se va proceda ca în cazul lui Nicolae Ciucă: „În apărarea lui, acuzat de aceleaşi dezvăluiri de plagiat, unele instituţii ale statului au organizat un kompromat împotriva jurnalistei Emilia Şercan, iar apoi au muşamalizat dovezile”, a precizat Fritz, conform sursei citate.

„Dar reacţia la dezvăluirea acestui plagiat riscă să fie şi mai gravă, dacă derapează spre presiuni publice şi atacuri coordonate. Vedem cum mesaje lansate din zona PSD sunt preluate şi radicalizate de AUR, până la forme de violenţă verbală inacceptabile. De aceea, este important ca PSD să clarifice fără echivoc că respinge linşajul public al Emiliei Şercan şi că rămâne angajat, alături de noi, într-o guvernare care protejează democraţia, combate extremismul şi apără libertatea jurnaliştilor. Chiar - sau mai ales - atunci când cineva are curajul să se ia, cu dovezi, de puternicul ministru al Justiţiei”, a mai transmis Dominic Fritz, potrivit celor relatate de G4Media.

Jurnalista Emilia Şercan a scris luni în Pressone.ro că ministrul PSD al Justiţiei, Radu Marinescu, şi-a plagiat mai mult de jumătate din teza de doctorat, a amintit sursa menţionată.