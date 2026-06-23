Donald Trump: „Iranul a acceptat deplin inspecţii nucleare”

Preşedintele american Donald Trump afirmă că Iranul a acceptat monitorizarea pe termen lung a instalaţiilor sale nucleare la cel mai înalt nivel, deşi autorităţile de la Teheran resping public existenţa unui astfel de consens, relatează Reuters.

Declaraţia vine în contextul negocierilor pentru un acord final, începute după semnarea unui acord-cadru de încetare a focului. Oficialii iranieni neagă demararea discuţiilor pe componenta nucleară şi resping invitarea inspectorilor Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA) pentru verificări, conform sursei citate.

„Iranul a acceptat deplin şi complet inspecţii nucleare la cel mai înalt nivel pe termen lung. Aceasta va asigura 'Onestitatea Nucleară'. Dacă nu ar fi acceptat asta, nu ar mai fi existat alte negocieri!”, susţine Donald Trump, potrivit Reuters.

Statele Unite menţin prezenţa navelor militare în Strâmtoarea Ormuz pentru a asigura capacitatea de reimpunere a unei blocade maritime asupra porturilor iraniene în caz de necesitate, o măsură considerată puţin probabilă în prezent, după ce fluxul de transport a atins 19 milioane de barili de petrol într-o singură zi. Conform înţelegerii bilaterale, sancţiunile petroliere aplicate Iranului sunt suspendate pentru o perioadă de 60 de zile în vederea definitivării unui tratat extins, menţionează sursa citată.

Fondurile iraniene eliberate de Trezoreria SUA vor fi transferate într-un cont escrow controlat direct de Washington. Aceste resurse financiare vor fi utilizate exclusiv pentru achiziţia de alimente, porumb, grâu, soia şi materiale medicale provenite din producţia internă a Statelor Unite, cu scopul de a atenua criza umanitară din regiune, adaugă Reuters.