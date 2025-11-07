Donald Trump: „Românii sunt un popor grozav, relaţia cu România este foarte bună”

Preşedintele american Donald Trump a declarat, în cadrul unei conferinţe de presă la Casa Albă, că trupele americane vor rămâne staţionate în România, precizând că modificările anunţate vizează doar rotaţia militarilor, nu o retragere efectivă.

Întrebat despre situaţia forţelor americane dislocate în bazele NATO din România, Trump a afirmat că „numărul total rămâne acelaşi, doar redistribuim trupele”. Liderul de la Washington a adăugat: „Îmi plac românii, cred că sunt un popor grozav”.

Anterior, secretarul Apărării, Pete Hegseth, a explicat că „forţele americane vor rămâne în România, însă rotaţia acestora va fi ajustată pentru o eficienţă operaţională mai mare”.

Donald Trump a subliniat, totodată, că „relaţia cu România este una foarte bună”, reafirmând astfel angajamentul Statelor Unite faţă de securitatea flancului estic al NATO.