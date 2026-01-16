Donald Trump: „S-ar putea să impun taxe vamale ţărilor care nu joacă corect în ceea ce priveşte Groenlanda”

Donald Trump persistă în dorinţa sa de a prelua controlul asupra Groenlandei, ameninţând cu taxe vamale ţările care se opun planului său de a prelua teritoriul autonom danez, potrivit AFP.

Conform sursei citate, preşedintele american a insistat că Statele Unite au nevoie de Groenlanda pentru „securitatea naţională”.

„S-ar putea să impun taxe vamale ţărilor care nu joacă corect în ceea ce priveşte Groenlanda, pentru că avem nevoie de Groenlanda pentru securitatea naţională”, a declarat Trump, cu ocazia unei mese rotunde organizate la Casa Albă, a relatat AFP.

În „dezacord fundamental” cu Statele Unite, Danemarca a obţinut joi trimiterea unei misiuni militare europene în Groenlanda, a informat sursa citată. Donald Trump a declarat că această desfăşurare nu are „niciun impact” asupra „obiectivului” său, conform AFP.