Donald Trump laudă "potenţialul incredibil" al Asiei centrale

S.B.
Internaţional / 7 noiembrie, 09:50

Donald Trump laudă ”potenţialul incredibil” al Asiei centrale

Donald Trump i-a primit joi, la Washington, pentru prima dată, pe cei cinci preşedinţi ai fostelor republici sovietice din Asia centrală, o regiune care stârneşte interesul prin resursele sale naturale, informează Agerpres.

'Întărim parteneriatul nostru economic, ameliorăm cooperarea noastră militară', a declarat Donald Trump înaintea unui dineu cu preşedinţii celor cinci state invitate (Kazahstan, Kârgâzstan, Uzbekistan, Tadjikistan, Turkmenistan).

'Unul dintre subiectele cele mai importante în programul nostru sunt mineralele strategice', a mai spus preşedintele american, afirmând că ţările reprezentate la Casa Albă au o 'importanţă imensă şi un potenţial incredibil'.

Rezervele naturale abundente în mare parte încă neexplorate din ţările din Asia centrală au atras atenţia Bruxellesului şi Washingtonul, care vor să-şi diversifice aprovizionarea cu pământuri rare, materiale indispensabile industriilor de astăzi şi asupra cărora China are un cvasimonopol.

Kazahstanul este în plus primul producător mondial de uraniu, Uzbekistanul deţine zăcăminte importante de aur, iar rezervele de gaz din Turkmenistan sunt printre cele mai importante.

Transportul acestor materiale către restul lumii rămâne totuşi complicată. Această regiune cu mulţi înalţi şi deşerturi, cu o populaţie de circa 80 de milioane de locuitori, izolată şi imensă (4 milioane kmp, aproape cât Uniunea Europeană), este vecină cu Rusia (nord), China (est), Iran şi Afganistan (sud), state cu relaţii conflictuale cu occidentalii.

Invitaţii lui Donald Trump nu au făcut economie de elogii pentru gazda lor.

'Sunteţi marele lider, om de stat, trimis de ceruri pentru a aduce bunul simţ şi tradiţiile pe care le împărtăşim cu totul', a spus preşedintele Kazahstanului Kasîm-Jomart Tokaev.

'Niciun preşedinte al SUA nu a tratat niciodată Asia centrală cum aţi făcut-o dvs', a afirmat la rândul său preşedintele uzbec Şavkat Mirzioev, adăugând: 'În Uzbekistan, vă spunem 'preşedintele lumii' '.

Cele cinci ţări sub influenţă rusă exclusivă între mijlocul secolul al XIX-lea şi căderea URSS în 1991 încearcă să apară ca un pol geologic unificat, notează AFP.

Beijingul este deja solid implantat în regiune cu 'Noile drumuri ale mătăsii', imens proiect de infrastructură, şi s-a impus ca primul partener comercial.

La nivelul securităţii însă, Moscova rămâne de neocolit.

Principalul anunţ al serii a venit din Kazahstan, care s-a alăturat acordurilor avraamice.

Acest proces foarte drag lui Donald Trump a făcut ca mai multe ţări arabe să-şi normalizeze relaţiile cu Israelul în 2020, în timpul primului mandat al republicanului: Emiratele Arabe Unite, Bahrein, Maroc şi Sudan.

Această decizie a Kazahstanului a fost calificată drept un 'progres real' de preşedintele american, deşi impactul său nu este cu nimic comparabil, întrucât ţara are deja relaţii diplomatice cu Israelul.

'Includerea noastră în acordurile avraamice reprezintă o continuare naturală şi logică', a indicat guvernul din Kazahstan.

Vicepreşedintele J. D. Vance, prezent şi el joi, a declarat că această decizie are valoare de 'semnal', în timp ce Washingtonul dă asigurări că lista semnatarilor nu va face decât să crească.

Numeroase state au refuzat până acum să se alăture acestui proces, în special Arabia Saudită, dar şi Siria şi Liban, vecine cu Israelul.

Pentru Statele Unite ale lui Donald Trump, cooperarea economică primează asupra promovării valorilor democratice în această regiune cu regimuri autoritare, în diverse grade.

Asia centrală se deschide investiţiilor străine şi turiştilor, dar numeroase ONG-uri observă o recentă degradare a drepturilor omului, în timp ce scena politică şi presa sunt strâns controlate.

Amnesty International consideră situaţia 'preocupantă', iar Human Rights Watch vorbeşte despre 'intensificarea intimidării, hărţuirii şi urmăririlor penale împotriva criticilor puterii şi a jurnaliştilor'.

Destructurarea de către Donald Trump a postului public american Radio Europa Liberă, una dintre rarele surse de informaţii alternative în Asia centrală difuzată în limbile locale, a fost salutată de preşedinţii Kazahstanului şi Kârgâzstanului.

