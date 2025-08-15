Donald Tusk evocă „Miracolul de pe Vistula” înaintea summitului Trump-Putin

Premierul Poloniei, Donald Tusk, a invocat victoria poloneză împotriva Armatei Roşii din 1920, cunoscută drept „Miracolul de pe Vistula”, într-un mesaj transmis preşedintelui SUA, Donald Trump, înaintea întâlnirii acestuia cu liderul rus Vladimir Putin în Alaska, potrivit Ziare.com, de la care relatăm cele ce urmează.

„15 august este o zi bună pentru discuţii cu Rusia despre război şi pace. În această zi, acum 105 ani, polonezii au oprit Armata Roşie în marşul său spre Europa. Din fericire, nu ştiam că Rusia «este invincibilă» - şi i-am învins. Pace prin putere, nimic altceva”, a scris Tusk pe platforma X.

Summitul de la Anchorage va începe cu o discuţie între cei doi lideri, urmată de o întâlnire între delegaţiile celor două ţări şi o conferinţă de presă comună. Consilierul lui Putin a precizat că pe agendă se află atât perspectivele de încheiere a războiului din Ucraina, cât şi „potenţialul neexploatat” al relaţiilor economice dintre Rusia şi SUA, conform sursei citate.

„Miracolul de pe Vistula” a avut loc în timpul războiului polono-sovietic, când, între 12 şi 15 august 1920, trupele conduse de Jozef Pi³sudski au reuşit un contraatac surprinzător care a forţat retragerea în dezordine a Armatei Roşii, oprind astfel avansul sovietic spre Europa de Vest. Victoria a fost asociată simbolic cu sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului şi a rămas un reper în memoria istorică a Poloniei.