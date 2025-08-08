Donald Tusk: O pauză în războiul din Ucraina ar putea fi aproape

Premierul Poloniei, Donald Tusk, a afirmat că o pauză în războiul din Ucraina „ar putea fi aproape”, în urma unei discuţii cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit Reuters.

„Există anumite semnale, şi avem şi o intuiţie, că poate o îngheţare a conflictului - nu vreau să spun sfârşitul, ci o îngheţare a conflictului - este mai aproape decât s-ar putea crede”, a declarat Tusk în cadrul unei conferinţe de presă. „Există speranţe pentru asta”, a adăugat el, subliniind că Zelenski este „foarte precaut, însă optimist” şi că Ucraina doreşte implicarea Poloniei şi a altor state europene în conturarea unui posibil armistiţiu şi acord de pace.

Anunţul premierului polonez vine în contextul în care Kremlinul a anunţat că preşedintele rus Vladimir Putin urmează să se întâlnească în curând cu omologul său american Donald Trump. Întâlnirea are loc în condiţiile în care liderul american încearcă să obţină progrese pentru încheierea conflictului, ajuns în al patrulea an.

Într-o postare pe platforma X, preşedintele ucrainean a confirmat discuţiile cu Tusk, menţionând că au abordat „opţiunile diplomatice disponibile” şi au convenit să colaboreze şi să se coordoneze pentru „interesele noastre europene comune”. Zelenski a informat, de asemenea, că l-a pus la curent pe premierul polonez cu discuţiile purtate recent cu Donald Trump şi alţi lideri europeni.

„Ucraina, Polonia şi alte ţări europene au nevoie de fundaţii solide pentru securitatea şi independenţa lor”, a transmis Zelenski. „O pace fiabilă este esenţială pentru toţi şi sunt recunoscător pentru disponibilitatea (aliaţilor) de a ajuta pe această cale”, a mai subliniat liderul ucrainean.

Polonia, membră NATO, a fost unul dintre cei mai fermi susţinători ai Ucrainei de la debutul invaziei ruse din februarie 2022. Kremlinul a justificat atunci atacul prin alegaţii privind ameninţări la adresa securităţii Rusiei, însă Kievul şi aliaţii săi occidentali susţin că este vorba despre o agresiune de tip imperial, menită să acapareze teritorii.