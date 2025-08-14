Donnarumma este cel mai bun portar din lume, a spus preşedintele Federaţiei italiene

Gianlugi Donnarumma este cel mai bun portar din lume, a declarat Gabriele Gravina, preşedintele Federaţiei italiene de fotbal (FIGC), în condiţiile în care jucătorul se desparte de Paris Saint-Germain, echipa pe care a ajutat-o în urmă cu câteva luni să câştige Liga Campionilor, scrie site-ul TuttoMercatoWeb.

'Îmi pare rău din punct de vedere uman, Gigi are o sensibilitate deosebită, şi din punct de vedere tehnic pentru că este un stâlp pentru noi. Speranţa este că îşi va putea găsi rapid echilibrul şi că felul său de a fi nu va fi afectat, permiţându-i să-şi demonstreze încă o dată nivelul internaţional. Vorbim despre cel mai valoros şi mai important portar din lume', a spus Gravina în ziua în care PSG, fără Donnarumma, o întâlneşte pe Tottehnham în Supercupa Europei, în oraşul italian Udine.

Gravina a subliniat că Donnarumma are o relaţie foarte bună cu noul selecţioner al Italiei, Gennaro Gattuso, şi a asigurat că portarul va fi titular în următorul meci al echipei naţionale, împotriva Estoniei, în preliminariile Cupei Mondiale 2026.