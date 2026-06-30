Dosarul Epstein: Warren Buffett îşi suspendă donaţia anuală către Fundaţia Gates

Contrar tuturor aşteptărilor, Warren Buffett, în vârstă de 95 de ani, a decis să amâne tradiţionala sa donaţie de la jumătatea anului către Fundaţia Gates, informează news.ro.

Miliardarul în vârstă de 95 de ani, generos binefăcător al fundaţiei filantropice a lui Bill Gates de aproape 20 de ani, aşteaptă concluziile unui audit extern privind legăturile din trecut ale organizaţiei cu infractorul sexual Jeffrey Epstein.

Decizia patronului Berkshire Hathaway ar putea fi amânată până la tradiţionala sa scrisoare de Ziua Recunoştinţei, din noiembrie.

Fundaţia Gates se află în centrul unor controverse din cauza relaţiilor pe care preşedintele său, Bill Gates, le-a întreţinut cu Jeffrey Epstein. Publicarea, în ianuarie, a unor e-mailuri de către Departamentul de Justiţie al SUA a scos la iveală, de asemenea, schimburi de mesaje între infractorul sexual decedat şi membri ai personalului Fundaţiei Gates.

Directorul general al acesteia, Mark Suzman, a comandat astfel un audit extern pentru a evalua interacţiunile anterioare ale organizaţiei cu Jeffrey Epstein. Concluziile sunt aşteptate până la sfârşitul verii.

Gestul lui Warren Buffett nu este deloc nesemnificativ. În două decenii, filantropul a donat fundaţiei acţiuni Berkshire Hathaway în valoare de peste 47 de miliarde de dolari.

La sfârşitul lunii martie, într-un interviu acordat postului CNBC, miliardarul lăsase deja să se înţeleagă că există îndoieli. „Nu am mai vorbit cu el de când a izbucnit scandalul”, a declarat el referindu-se la Bill Gates. „Nu vreau să mă trezesc într-o situaţie în care ştiu anumite lucruri... şi să fiu chemat să depun mărturie”, a mărturisit el.

Bill Gates, cofondatorul Microsoft, în vârstă de 70 de ani, nu a fost niciodată pus sub acuzare în cadrul cazului Epstein. El şi-a exprimat în repetate rânduri regretul că l-a frecventat pe finanţist, dar neagă că ar fi petrecut timp cu victimele agresiunilor sexuale comise de acesta, afirmând că nu a fost niciodată martor la un comportament necorespunzător din partea sa.