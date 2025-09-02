Dragoş Pîslaru: România primeşte 600 milioane euro din granturile SEE şi Norvegiene

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a participat la o şedinţă de lucru la Bruxelles pentru negocierea granturilor Spaţiului Economic European şi Norvegian 2021-2028, vizând o finanţare de 600 de milioane de euro pentru România.

„Am început astăzi vizita de lucru cu o întâlnire foarte productivă alături de reprezentanţii statelor donatoare. Discutăm despre 600 milioane de euro pentru mai multe domenii: tranziţie verde, dezvoltare locală, cultură, cercetare, justiţie, afaceri interne, inovare şi sprijin pentru întreprinderile mici şi mijlocii”, a scris Pîslaru pe Facebook.

Ministrul a explicat că finanţarea va sprijini oraşele mari prin proiecte de eficienţă energetică, mobilitate urbană, iluminat public şi regenerare urbană, iar localităţile mici prin investiţii în sănătate, locuinţe sociale şi centre pentru persoane vârstnice.

De asemenea, fondurile vor susţine accesul la justiţie, combaterea crimei organizate şi a violenţei de gen, pregătirea pentru dezastre naturale şi alte domenii relevante. România va beneficia şi de expertiza partenerilor din Norvegia, Liechtenstein şi Islanda, precum şi a organizaţiilor internaţionale, pentru a asigura utilizarea eficientă a resurselor.

„Contribuţia lor ne va ajuta să transformăm această sumă într-un impact real pentru dezvoltarea României şi pentru cetăţeni. Sperăm să semnăm memorandumul de acord final cât mai curând”, a adăugat ministrul.