DSU: 16 incendii de amploare în şase judeţe au fost înregistrate până marţi dimineaţă

S.B.
12 august, 10:47

DSU: 16 incendii de amploare în şase judeţe au fost înregistrate până marţi dimineaţă

Pompierii au intervenit pentru stingerea a 16 incendii de amploare în şase judeţe, care au afectat o suprafaţă totală de 1.075 hectare până marţi, la ora 7:00, informează AGerpresIncendiul din localitatea Chilia Veche, judeţul Tulcea, este în curs de localizare de către forţele de intervenţie. Suprafaţa afectată este de 85 de hectare, dintre care 35 hectare de vegetaţie uscată şi 50 de hectare de pădure.

'Începând cu data de 4 august au fost alocate succesiv trei elicoptere Black Hawk din cadrul IGAv pentru sprijin aerian în vederea localizării/lichidării incendiului, precum şi pentru transportul personalului în zonele greu accesibile, până la data raportării cu ajutorul sistemului Bambi Bucket fiind efectuate 553 de lansări (29 de aruncări, echivalentul a 72,5 tone de apă, fiind efectuate ieri)', informează Biroul de presă al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU).

Incendiul din localitatea Grădinari, judeţul Giurgiu, a fost localizat şi se intervine în continuare pentru lichidarea acestuia. Focul a cuprins 20 de hectare de vegetaţie uscată şi s-a propagat în curtea unei fabrici de reciclare mase plastice.

'În prezent, la faţa locului acţionează trei autospeciale şi două cisterne din cadrul ISU Giurgiu. Echipajele desfăşoară operaţiuni pentru a limita focarele care ard mocnit şi pentru a preveni reaprinderea acestora. Intervenţia este susţinută, încă de aseară, de un buldoexcavator, care facilitează accesul în zonele afectate, precum şi de trei cisterne puse la dispoziţie de primărie', arată sursa citată.

Au fost lichidate incendii în judeţul Mehedinţi, în localităţile Burila Mică - 100 hectare, vegetaţie uscată, Vânjuleţ - 200 hectare, vegetaţie uscată, Izvorălu de Sus - 80 hectare, dintre care 60 de vegetaţie uscată şi 20 de pădure, Hinova - 60 hectare, dintre care 30 de vegetaţie uscată şi 30 de litieră pădure, Slaşoma - 70 hectare, vegetaţie uscată şi Pluta - 30 hectare, vegetaţie uscată.

În judeţul Olt au fost stinse incendii în localităţile Caracal - 40 hectare, vegetaţie uscată, Cungrea - 70 hectare, vegetaţie uscată (flăcările s-au propagat la o casă dezafectată); Slătioara - 10 hectare, vegetaţie uscată, Fălcoiu - 10 hectare, vegetaţie uscată şi Milcovu din Vale - 20 hectare, vegetaţie uscată (flăcările s-au propagat la două case).

Pompierii au mai acţionat pentru stingerea unor incendii în localitatea Cernica din judeţul Ilfov - 10 hectare, vegetaţie uscată, în localitatea Malu, judeţul Giurgiu - 70 hectare, vegetaţie uscată şi în localitatea Voiceşti, judeţul Vâlcea - 200 hectare, vegetaţie uscată.

'Misiunile au fost îngreunate de vântul puternic, temperaturile ridicate şi terenul greu accesibil în unele cazuri. Forţele de intervenţie au fost suplimentate cu efective din alte judeţe, acolo unde s-a impus, iar mobilizarea acestora a dus la limitarea efectelor şi protejarea vieţilor', precizează IGSU.

Pompierii reamintesc faptul că arderea vegetaţiei uscate este interzisă, iar vigilenţa şi responsabilitatea fiecăruia pot preveni o tragedie de proporţii.

