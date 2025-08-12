Dubai atrage aproape 10 milioane de turişti internaţionali în prima jumătate a anului 2025

Dubai a înregistrat 9,88 milioane de turişti internaţionali care au petrecut cel puţin o noapte în oraş în perioada ianuarie-iunie 2025, în creştere cu 6% faţă de aceeaşi perioadă din 2024, potrivit Departamentului de Economie şi Turism din Dubai (DET). Cele mai multe sosiri au venit din Europa Occidentală (22%), urmată de CSI şi Europa de Est (15%) şi Asia de Sud (15%).

Rata medie de ocupare hotelieră a atins 80,6%, cu 22,24 milioane de camere ocupate peste noapte, în creştere cu 4% faţă de primul semestru din 2024. „Performanţa turistică reflectă puterea parteneriatelor dintre sectorul public şi cel privat şi forţa comunităţii, care au fost esenţiale în promovarea ofertei turistice la nivel global”, a declarat Issam Kazim, CEO Visit Dubai.

Oraşul a primit distincţii internaţionale, inclusiv recunoaşterea drept prima „Certified Autism Destination” din emisfera estică, şi a fost desemnat cel mai bun oraş din lume pentru femeile care călătoresc singure, potrivit InsureMyTrip. Gastronomia a rămas un punct forte, Ghidul MICHELIN Dubai 2025 incluzând primele restaurante cu trei stele din oraş.