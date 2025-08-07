easySales: 10,9% mai multe comenzi la final de iunie 2025

La finalul lunii iunie, numărul de comenzi înregistrate prin intermediul easySales a crescut cu 10,94% faţă de nivelul înregistrat în prima lună a acestui an, iar la nivel de marketplace-uri, cele mai rapide evoluţii ale numărului de comenzi o au noii intraţi în ecosistemul easySales, Trendyol şi FashionDays, potrivit unui comunicat emis redacţiei.

„Datele primei jumătăţi de an ne arată, pe de o parte, un apetit constant de consum din partea utilizatorilor prin intermediul marilor marketplace-uri, consacrate pe piaţa locală, dar şi o rapidă accelerare a achiziţiilor prin intermediul noilor platforme pe care le-am integrat în ecosistemul easySales. De asemenea, vedem evoluţii tot mai rapide şi la nivelul listării de produse - tot mai mulţi comercianţi intră în marketplace-uri şi accesează, astfel, canale rapide şi eficiente de vânzare. Constant analizăm evoluţia pieţei de eCommerce şi, în această toamnă, vom prezenta o nouă radiografie a pieţei româneşti, în cadrul evenimentului nostru eCommerce Talks by easySales”, declară Ciprian Cazacu, CEO şi cofondator easySales.

Dacă noii veniţi Trendyol şi FashionDays au înregistrat creşteri procentuale accelerate, specifice marketplace-urilor aflate la începutul integrării în easySales, de 2316,8% şi, respectiv, 1121,5% la final de iunie, şi jucătorii consacraţi au înregistrat evoluţii de două cifre în prima jumătate a anului, ca număr de comenzi:

-Altex, 22,31%

-Decathlon, 22,06%

În acelaşi timp, liderul pieţei, eMag, a cunoscut o uşoară încetinire la final de iunie, comparativ cu ianuarie, de 3,02%.

Nu doar marketplace-urile au avut o evoluţie pozitivă, ci şi vânzările realizate prin intermediul site-urilor proprii ale comercianţilor, cu un plus semnificativ, de 23,2% la final de iunie, faţă de ianuarie.

Potrivit sursei, aceiaşi nou veniţi, Trendyol, cu de aproape 30 de ori mai multe produse listate în iunie faţă de ianuarie, şi FashionDays, cu de 8 ori mai multe oferte, conduc şi când este vorba despre numărul de produse listate în marketplace-uri.

Urmează, ca evoluţie la final de iunie:

-Flanco, 86,93%

-Altex, 57,40%

-Pepita, 36,92%

-Decathlon, 22,47%

-Okazii, 21,35%

-Cel, 21,13%

-Vivre, 13,23%

-Elefant, 12,56%

-eMag, 16,07%

La finalul lunii iunie, comparativ cu ianuarie, prin intermediul platformei easySales s-au înregistrat cu 23% mai multe facturi şi s-au automatizat cu 21,85% mai multe AWB-uri, semne ale apetitului în creştere constantă de consum al utilizatorilor.

eCommerce Talks by easySales, evenimentul de referinţă al industriei, ajunge în acest an la cea de-a şasea ediţie şi la cea mai mare amploare, ca varietate a informaţiei, oportunităţilor de networking, spaţiilor si participanţilor.

Conform comunicatului, o nouă ediţie a Radiografiei eCommerce în România va fi disponibilă în cadrul evenimentului, alături de noi discuţii concentrate pe Inteligenţa Artificială şi masterclass-uri axate pe subiectele relevante ale momentului. Companii internaţionale precum eSputnik şi FlyFlow se alătură, pentru prima dată, evenimentului.

În 25 septembrie, Aula Magna a Universităţii Politehnice Bucureşti va găzdui experţii industriei eCommerce într-o zi ce va grupa 700 de participanţi şi 40 de expozanţi.

Partenerii evenimentului includ, până în prezent, FAN Courier, The Marketer, Compari, Innoship, Aqurate, Skroutz, Mavericks, Upswing, MerchantPro, Digital Kitchen, Helpship, eSputnik, PayPoint şi FlyFlow.