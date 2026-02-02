ECC Romania: Peste 400.000 euro recuperaţi pentru consumatori în 2025

Centrul European al Consumatorilor din România (ECC Romania) a recuperat aproximativ 410.000 de euro pentru consumatori în 2025, în creştere cu 6,1% faţă de anul anterior, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. Această sumă a fost obţinută prin soluţionarea pe cale amiabilă a reclamaţiilor transfrontaliere, instrumentate de ECC Romania, direcţie în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, se arată în comunicat.

Centrul a gestionat anul trecut, conform comunicatului, aproape 6.800 de solicitări de la consumatori români şi circa 300 de la cetăţeni din alte state membre UE, inclusiv Norvegia, Islanda şi Marea Britanie, transmise prin intermediul Centrelor Europene ale Consumatorilor din ţările respective.

Cele mai frecvente domenii în care s-au înregistrat reclamaţii au fost: transporturile (28%), îmbrăcămintea şi încălţămintea (19%), diverse produse şi servicii precum servicii financiare sau obiecte personale (15%), mobilier şi echipamente pentru gospodărie (15%) şi hoteluri şi restaurante (10%), potrivit sursei menţionate.

Comunicatul subliniază că serviciile de transport aerian, cum ar fi anulările sau întârzierile zborurilor, au rămas cel mai frecvent motiv de reclamaţii, deşi solicitările în acest domeniu au scăzut cu aproximativ 25% faţă de 2024. În acelaşi timp, reclamaţiile pentru diverse produse şi servicii, mobilă şi echipamente de gospodărie au crescut cu circa 50%, iar nemulţumirile privind hotelurile şi restaurantele au înregistrat, de asemenea, o uşoară creştere, se transmite în comunicat.

ECC Romania face parte, conform comunicatului, din Reţeaua Centrelor Europene ale Consumatorilor (ECC-Net), care include 29 de centre din toate cele 27 de state membre UE, plus Islanda şi Norvegia.